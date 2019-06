 Bedrijven betalen loyale IT’er minder dan jobhopper

Alleen de jobhoppende IT’er krijgt er flink wat bij; kennis en expertise betalen niet uit - Trouwe IT’ers die het afgelopen jaar in dienst bleven bij hun werkgever werden hier niet voor beloond. Hun salaris steeg slechts 2,3 procent.



Dit blijkt uit salarisonderzoek dat Berenschot en AG Connect, in samenwerking met de KNVI, lieten uitvoeren onder 2.688 IT’ers. Een hoger salaris blijkt ook een belangrijke reden te zijn om een andere baan te kiezen. Bedrijven lopen daarmee het risico dat IT’ers en hun kennis de organisatie verlaten, terwijl er voor veel bedrijven een enorme digitaliseringsuitdaging ligt. IT’ers die van baan wisselden, deden het aanzienlijk beter. Zij kregen er tien tot vijftien procent bij.



Inflatie

Doordat de inflatie in de periode van maart 2018 tot maart 2019 uitkwam op 1,9 procent, nam de koopkracht voor IT’ers die niet van baan veranderden, nauwelijks toe. De gemiddelde salarisgroei voor IT’ers was met 2,3 procent maar een fractie hoger dan de cao-lonen die de afgelopen vier kwartalen met 2,1 procent stegen.



Uitdaging

"Die kleine stijging is opmerkelijk. Nergens is de markt zo krap als in de IT," aldus Hans van der Spek, manager van Berenschot’s Kenniscentrum HCM. "Ondertussen liggen er op het gebied van digitalisering ontzettend veel uitdagingen voor bedrijven. Door loyale IT’ers niet te belonen lopen zij een groot risico deze mensen kwijt te raken."



Andere baan

Wie écht meer wil gaan verdienen, moet het hebben van een flinke promotie of een overstap naar een andere baan. Zo’n vijftien procent van de IT’ers wist op die manier het salaris op te krikken. "We zien vooral dat nieuwe IT’ers er op financieel gebied vaak behoorlijk op vooruit gaan," zegt Ester Schop, redacteur arbeidsmarkt bij AG Connect. "Ik denk dat het belangrijk is dat bedrijven hun bestaande medewerkers niet vergeten en hen op gelijke wijze belonen."



Open voor andere baan

Bijna twee derde van de ondervraagde IT’ers, die niet actief op zoek zijn naar een nieuwe baan, zeggen open te staan voor een andere baan als er een mooie kans voorbijkomt. Schop: "Slechts elf procent van de IT’ers is actief op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar dat is niet zo gek als u bedenkt dat voor de meeste de banen vaak aan komen waaien." Maar liefst 78 procent van de ondervraagde IT’ers is het afgelopen jaar benaderd voor een baan, waarvan bijna een kwart zegt wel iedere week een aanbod te krijgen. Vooral softwareontwikkelaars en data scientists zijn in trek.



Salaris belangrijke motivatie over te stappen

IT’ers noemen het salaris als belangrijke motivatie om ergens anders te gaan werken. "Juist door het tekort aan goed opgeleide IT’ers, verwachten mensen een loonsverhoging. Als die vervolgens uitblijft raken ze gefrustreerd en gaan ze op zoek naar een andere baan," zegt Wouter Bronsgeest, duovoorzitter van de KNVI. 34 procent van de IT’ers denkt dat hij of zij minder verdient dan marktconform is.

Slechts tien procent denkt bovengemiddeld te verdienen. Deze IT’ers blijken minder vaak actief op zoek te zijn naar ander werk dan de IT’ers die denken dat ze onder gemiddeld verdienen.