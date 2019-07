 Hoe overtuig ik mijn baas om over te stappen naar de cloud?

Cloud bespaart geld en verhoogt de productiviteit - De impact van de cloud op de wereld van de technologie is onmiskenbaar. De cloud wordt gezien als het 'nieuwe normaal', maar sommige organisaties zijn nog steeds huiverig om de cloud in hun huidige infrastructuur op te nemen.





Een kwart van de organisaties heeft nog steeds geen vertrouwen in de cloud, en hoewel daar vele redenen voor zijn, is het idee dat de cloud niet veilig is een reden die altijd terugkomt.

"Dat is niet verwonderlijk," erkent Kamini Aisola, Country Manager Benelux bij Amazon Web Services. "Dagelijks worden er nieuwsberichten verspreid over organisaties die lijden onder cyberaanvallers die via een hack de cloud zijn binnengedrongen en zijn geïnfiltreerd in de beveiliging van een organisatie. Om precies te zijn, bijna 70 procemnt van de organisaties in het Verenigd Koninkrijk werd in 2018 getroffen door een cyberaanval. Wat veel bedrijfsleiders zich echter niet realiseren, is dat de cloud de beste plaats is om het risico op een beveiligingsinbreuk te beperken. In feite is de cloud veiliger dan een on-premise oplossing, omdat de cloud een datacenter en netwerkarchitectuur biedt die is gebouwd om te voldoen aan de eisen van de meest beveiligingsgevoelige organisaties ter wereld. Met de juiste cloudaanbieder kunnen klanten schalen en innoveren en tegelijkertijd profiteren van een uitzonderlijk hoog beschermingsniveau."



Beveiliging als standaard

"Voor cloudaanbieders heeft beveiliging de hoogste prioriteit; in feite is alle infrastructuur ontworpen met het oog op beveiliging," legt Aisola verder uit. "En, in tegenstelling tot veel on-premise infrastructuur, is cloudsecurity ontworpen om te voldoen aan de eisen van de meest beveiligingsgevoelige organisaties ter wereld. Bovendien wordt de cloudinfrastructuur 24/7 bewaakt om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens van klanten te waarborgen. Dit betekent dat je er zeker van kan zijn dat, ongeacht de omvang van je bedrijf of de hoogte van de cloud-investering, er geen veiligere plaats is voor het hosten van gegevens en workloads."



Beveiligingsfuncties

Volgens Aisola hebben cloudaanbieders een unieke kijk op de wereldwijd aanwezige cloudbedreigingen. Omdat ze miljoenen bedrijven over de hele wereld beschermen, hebben cloudproviders een ongeëvenaard zicht op gaten in de beveiliging in verschillende sectoren en regio's. Dit inzicht stelt hen in staat hun beveiligingsdiensten voortdurend te ontwikkelen om klanten te helpen de risico's aan te pakken die het meest relevant zijn voor hun specifieke branche en gebruikssituaties. Aisola: "Van firewallbeheer, bedreigingsdetectie en toegangsbeheer tot classificatie van gevoelige gegevens en het beheer van geheimen - de beste cloudaanbieders beschikken over honderden services die zijn ontworpen om de beveiligingspositie van een organisatie te versterken. Bovendien worden er nog bredere cloudservices ontwikkeld met ingebouwde beveiliging om ervoor te zorgen dat gegevens op elk punt beschermd zijn."



Automatisering

"Eén van de grootste securitybedreigingen komt niet van cybercriminelen, maar van je eigen mensen," zegt Aisola. "Daarom zijn wij van mening dat de beste cloudaanbieders de providers zijn die veel investeren in geautomatiseerde beveiligingsoplossingen die handmatige taken overbodig maken en de kans op menselijke fouten verkleinen. Dit vermindert ook de druk op beveiligingsteams, zodat ze zich kunnen richten op meer strategische initiatieven. Ook hier kan de cloud een hoger beveiligingsniveau bieden dan on-premise oplossingen; cloudaanbieders hebben de middelen om te investeren in AI, machine learning en wiskundige logica. Voor klanten betekent dit een continue stroom van geavanceerde diensten, zoals de automatische detectie van misconfiguraties die kwetsbare gegevens aan het licht kunnen brengen."



Compliance

Er is een duidelijke trend richting nieuwe en rigoureuze compliance-normen op het gebied van data privacy, zoals blijkt uit de invoering van de GDPR in Europa en de Cloud Act in de VS. Daarom is het nog nooit zo belangrijk geweest om het juiste beleid te voeren om gegevens te beschermen. Aisola verduidelijkt: "Ook hier is een belangrijke rol weggelegd voor de cloud, die klanten in staat stelt om governance-controles te automatiseren en audit- en datalekken te stroomlijnen. Door een cloudpartner te selecteren die compliance op mondiaal en regionaal niveau kan ondersteunen, kunnen organisaties gebruik van maken van meer proactieve ondersteuning en expertise dan bij een on-premise oplossing."

De cloudinfrastructuur is ontwikkeld met het hoogste beveiligingsniveau dat beschikbaar is. Dit is reeds opgemerkt door klanten in sectoren waar beveiliging uiterst belangrijk is, zoals de publieke sector en de financiële dienstverlening. Beveiliging is echter niet de enige reden om naar de cloud over te stappen. "Het kan ook aanzienlijke kostenbesparingen opleveren," voegt Aisola eraan toe. "In plaats van meer te investeren in het optimaliseren van datacenters, servers en organisaties, biedt de cloud de mogelijkheid van een OpEx-model waar het gebruik geschaald kan worden naar gelang de behoefte. Zo worden ontwikkel- en testomgevingen bijvoorbeeld slechts acht uur per dag gebruikt tijdens de werkweek. Door alleen te betalen voor deze resources wanneer ze in gebruik zijn, kunnen organisaties potentiële kostenbesparingen van 75 procent (40 uur versus 168 uur) realiseren. Op die manier kunnen ze de kosten stroomlijnen, resources effectief beheren en de prestaties van de cloud maximaliseren."



Efficiëntie

"De cloud bespaart niet alleen geld," zegt Aisola, "het verhoogt ook de productiviteit, waardoor organisaties efficiënter kunnen werken. Het opslaan van gegevens in de cloud in plaats van on-premise betekent dat de gegevens overal ter wereld en op elk moment toegankelijk zijn. Dit stelt medewerkers in staat om beter samen te werken en betekent zelfs dat organisaties kunnen kijken naar extra voordelen voor hun werknemers, zoals flexibele werktijden en thuiswerken. De cloud biedt bedrijven ook de mogelijkheid om op elk gewenst moment te schalen. Er zijn geen grenzen; ze kunnen resources toevoegen of verwijderen om aan veranderende eisen te voldoen. Dit stelt organisaties in staat om sneller en flexibeler te reageren op behoeften, of het nu gaat om hun eigen behoeften of die van hun klanten."