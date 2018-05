 Vijf tips om de juiste cloudprovider te vinden

Databeveiliging begint bij de juiste cloudprovider - Nog nooit was de digitale wereld zo verweven met ons dagelijks leven. Iedere dag opnieuw maken we gebruik van online diensten, zowel privé als op ons werk. Dit heeft als gevolg dat aanzienlijke datastromen worden opgeslagen en bewerkt.



Hoe bedrijven moeten omgaan met deze grote hoeveelheden aan bedrijfs- en persoonsgegevens wordt dagelijks bediscussieerd. Bedrijven zijn zich er meer dan ooit bewust van dat ze de privacy van hun klanten en werknemers moeten waarborgen. En dit begint bij de opslag.



Datahosting

Organisaties kiezen er vaak voor data, algoritmen, diensten en de infrastructuur te hosten via de cloud. Hierin schuilt het gevaar dat het onduidelijk is wie nu eigenlijk de eigenaar of beheerder is van deze data. Het is belangrijk dat organisaties zich bewust zijn van de risico’s van de cloud en kiezen voor de juiste cloudprovider. Daarbij is het belangrijk dat u nooit afhankelijk bent van slechts één cloudleverancier. Grote partijen in de markt zijn namelijk in de positie standaarden te creëren die het gebruikersgemak van de cloud niet ten goede komen. OVH geeft vijf tips die bedrijven ondersteunen bij het maken van de juiste keuze voor een cloudprovider:



1. Geografische locatie van het datacenter

De geografische locatie van een datacenter bepaalt aan welke regels een cloudprovider moet voldoen als het gaat om de opslag en verwerking van data. Zo is OVH bijvoorbeeld opgericht in Frankrijk en heeft datacenters in Europa (VK, Duitsland en Frankrijk), waardoor het voldoet aan de regelgeving van de Europese Unie. Dat privacybescherming een belangrijk speerpunt vormt binnen de EU, blijkt wel uit de AVG die in mei dit jaar in werking treedt. De locatie van het bedrijf kan een belangrijke overweging zijn om juist wel of niet voor een bepaalde cloudprovider te kiezen.



2. Hergebruik van gegevens

Kies altijd voor een cloudprovider met een open cloudstructuur. Dit houdt in dat u de opgeslagen gegevens altijd moet kunnen terugkrijgen om te hergebruiken. Dominante spelers op de markt bieden deze mogelijkheid vaak niet, waardoor u als bedrijf vastzit aan een leverancier. Bij een ‘open’ cloudoplossing heeft een bedrijf altijd de keuze uit oplossingen van verschillende partijen. Dit voorkomt dat enkele spelers de markt domineren en hun eigen regels op kunnen stellen.



3. Transparantie in kosten

Leveranciers van cloudoplossingen moeten transparant zijn. De cloud maakt innovatie mogelijk zonder massaal te hoeven investeren in een infrastructuur die snel weer verouderd is. Bedrijven profiteren hierdoor van een oneindige schaalbaarheid. Echter, er zijn verschillende leveranciers die een hoge prijs voor deze diensten vragen, zonder de kosten te definiëren. Een cloudleverancier moet altijd transparant zijn over welke kosten er worden gemaakt voor welke diensten.



4. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het energieverbruik van online diensten is aanzienlijk. Greenpeace stelt dat als het internet een land zou zijn, het op de zesde plaats op de wereldwijde ranglijst zou staan qua energieverbruik. Dat is dus enorm. Cloudleveranciers moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen die hun diensten hebben op de maatschappij. Slimme toepassingen, zoals het gebruik van vloeistof- en luchtkoeling van servers in plaats van airconditioning, dragen hieraan bij. Technische vooruitgang moet in dienst staan van de sociale vooruitgang. Dit kan een belangrijke overweging zijn bij de keuze voor een leverancier.



5. Combineren van cloudoplossingen

Een leverancier die meerdere cloudoplossingen aanbiedt, biedt grote voordelen voor de gebruikers. Door bijvoorbeeld een publieke en private cloudoplossing te combineren met een on-site infrastructuur op het eigen netwerk, kunnen gebruikers een cloudoplossing op maat realiseren en diezelfde infrastructuur op verschillende locaties toepassen.



Betrouwbare infrastructuur essentieel

"Cloudinfrastructuren zijn van vitaal belang voor onze economie en vormen de basis voor strategische groei," aldus Laurent Allard, vice-voorzitter en verantwoordelijk voor strategische ontwikkeling bij OVH. "Hoewel bij het grote publiek de cloud vooral bekend staat vanwege de online applicaties, is het veel meer dan dat. Om gegevens veilig op te slaan en privacy te waarborgen, moet de onderliggende cloudinfrastructuur (FaaS, CaaS, PaaS of IaaS) betrouwbaar zijn. Bedrijven moeten dit meenemen in hun keuze voor een cloudprovider, zodat we veilig gebruik kunnen blijven maken van alle online diensten in ons dagelijks leven."