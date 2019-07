 Nieuwe norm belangrijke factor voor daglicht in gebouwen

Binnenkort nieuwe daglichtfactor van kracht - De hoeveelheid daglicht in een gebouw wordt in de toekomst anders bepaald. Nu wordt de equivalente daglichtoppervlakte bepaald volgens NEN 2057.



Straks berekenen we de daglichtfactor in procenten t.o.v. het licht in het vrije veld volgens de Europese norm NEN-EN 17037. Deze methode is moderner, overzichtelijker, nauwkeuriger, reëler, inzichtelijker, internationaler en makkelijker.

Begin 2019 is NEN-EN 17037 voor het bepalen van daglicht gepubliceerd. De Nederlandse vertaling hiervan is nu beschikbaar. De norm sluit beter aan bij de werkelijkheid én bij de huidige (digitale) manier van werken. De daglichtfactor wordt bepaald door het gebouw in te voeren in bestaande (gratis) software en geeft inzicht in de verdeling van het daglicht over de hele ruimte. De normcommissie heeft het ministerie van BZK geadviseerd deze bepalingsmethode in de bouwregelgeving over te nemen. Dit zal waarschijnlijk nog tot na 2021 duren. Tot die tijd blijft de (door NEN ingetrokken) NEN 2057 geldig voor de bouwregelgeving.



Doelgroep

Architecten, ontwerpers, projectontwikkelaars, investeerders, technisch adviseurs en fabrikanten kunnen de nieuwe norm op dezelfde manier gebruiken als NEN 2057. Voordeel is dat nu meteen duidelijk is waar de donkere en lichte plekken in een ruimte zijn. Onderzoekers kunnen gebouwen binnen en buiten Nederland makkelijker met elkaar vergelijken. Handhavers en controleurs (bouw- en woningtoezicht, ARBO-diensten) kunnen eindelijk theorie en praktijk met elkaar vergelijken, omdat de factor zowel berekend als gemeten kan worden.



Richtlijnen

De Europese norm geeft ook richtlijnen voor de blootstelling aan zonlicht, uitzicht en bescherming tegen verblinding. Dit zijn, net zoals daglicht, belangrijke factoren voor de kwaliteit van het gebouw. Ze bevorderen het welzijn en de productiviteit van de aanwezigen. Aangetoond is dat daglicht belangrijk is voor de gezondheid van mensen. Vanwege dit belang wordt aan een Nederlandse praktijkrichtlijn met toelichting en voorbeelden gewerkt. De nieuwe eisen behorende bij de daglichtfactor voor de bouwregelgeving worden nog door de overheid vastgesteld.