 Werken in een kantoortuin? Niet zonder stilteruimte

Werknemer heeft behoefte aan aangepaste kantoortuin - Jarenlang werd gedacht dat een open kantoortuin het contact tussen werknemers zou bevorderen en de productiviteit ten goede zou komen. Uit recent onderzoek van Mindspace blijkt echter dat werknemers behoefte hebben aan een kantoortuin met voldoende aanpassingen.



Als werkgever zijn geen vergaande aanpassingen nodig om tegemoet te komen aan de wensen van je werknemers. Zo geeft 23 procent van de ondervraagde werknemers aan behoefte te hebben aan stilteruimtes waar ze ongestoord kunnen werken. Ook vergaderruimtes om rustig te kunnen overleggen met collega’s en privételefoonruimtes staan op de wensenlijst van menig medewerker.



Luidruchtige collega's

Luidruchtige collega’s zijn de grootste afleiding op de werkplek. Ruim de helft van de ondervraagden (51 procent) stoort zich aan lawaaiige collega’s, terwijl 43 procent last heeft van constante onderbrekingen door medewerkers. Dit kan zorgen voor gefrustreerde en minder productieve medewerkers, wanneer zij geen plek hebben om in stilte en ongestoord hun werk te doen.

"Onze medewerkers hebben behoefte aan functionele ruimtes die passen bij hun werk," zegt Martijn Suister, Managing Director bij Caterwings. "Soms worden ze geïnspireerd door een open werkruimte, waar ze omringd worden door andere bedrijven en collega’s, en soms hebben ze behoefte aan een aangepaste ruimte, zoals een stilteruimte, een privételefoonruimte of een creatieve kamer."



Design en tevredenheid

Het design van een kantoorruimte kan een grote impact hebben op de productiviteit en de tevredenheid van werknemers. Ruim een kwart (27 procent) van de medewerkers tussen de achttien en 24 jaar oud wees wel eens een potentiële werkgever af vanwege de uitstraling van een kantoor of het gebrek aan faciliteiten. 22 procent van deze groep verliet ooit een werkgever om dezelfde reden, tegenover twaalf procent van de kantoormedewerkers tussen de 35 en 44 jaar oud.

"Nu de nieuwe generatie werknemers hogere eisen stelt aan hun werkervaring en -omstandigheden, is het belangrijk dat aanbieders van flexibele werkplekken beter dan ooit luisteren naar hun eindgebruikers en alles op alles zetten om productiviteit en tevredenheid te stimuleren met hun design en ontwerp," zegt Dan Zakai, medeoprichter en CEO van Mindspace. "We zien het als onze plicht marktonderzoek te doen en het gesprek te leiden over hoe het design van een kantoor de tevredenheid van werknemers beïnvloedt en bijdraagt aan het succes van een bedrijf."