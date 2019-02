Tips om uw kantoortuin optimaal te benutten

Het nieuwe werken, werken in een kantoortuin - Het kan u niet ontgaan zijn dat de standaard werkplek de afgelopen jaren drastisch veranderd is. We werken tegenwoordig niet meer in die grijze, grauwe hokjes.



Het kantoor van nu is een kantoor met dynamiek, met open vloeren, stilteruimtes, zithoekjes voor informele gesprekken en bevat steeds vaker een speels element. Hoe wordt hiermee omgegaan en hoe kunnen managers ervoor zorgen dat zowel medewerkers als zijzelf deze nieuwe kantoren optimaal benut?



Over nieuwe kantoorruimtes

Onze kijk op kantoren is door onder andere de wetenschap sterk veranderd de afgelopen jaren. Vroeger zagen we het ideale kantoor als een sobere plek waar focus centraal stond en afleidende prikkels zoveel mogelijk op afstand gehouden werden. Begrijpelijk, want eigenaren en managers streven graag een zo hoog mogelijke efficiëntie en productiviteit na.

Vandaag de dag is het anders. Waarom eigenlijk? Een combinatie van wetenschappelijk onderzoek en common sense. Het kantoor is namelijk een plek waar een groot gedeelte van de dag doorgebracht wordt en wie vind het nu fijn om in een saaie prikkelloze omgeving te zijn? Als medewerkers met plezier naar werk gaan en er gelukkig zijn, kan dat leiden tot wel twaalf procent hogere productiviteit.



Verschillende werkplekken binnen een kantoor

Er is bovendien een andere manier van denken ontstaan. We werken niet meer op één plaats, maar op de werkplek die het beste past bij de werkzaamheden van die dag. Tijdens de initiële fase van een project is een kantoortuin misschien wel de beste plek. Een bruisende omgeving met veel prikkels. Hier wordt het creatieve brein aangesproken en zullen eerder innovatieve oplossingen en ideeën tot stand komen. De kantoortuin is overigens veel negatief in het nieuws geweest de afgelopen periode. Conclusie: hoewel goed voor de creativiteit en lichamelijke beweging, kunnen de meeste mensen hier simpelweg niet gefocust werken.

Is het van belang gefocust te werken? Dan is het beter om een andere werkplek op te zoeken. Denk hierbij aan een stilteruimte, privé kantoor of kleine kantoorruimte. Een plek met minder afleiding en prikkels.



Managers en deze nieuwe kantoren

Van managers wordt door deze nieuwe kantoren tegenwoordig ook iets anders gevraagd. Want waar moeten managers werken en kunnen zij wel goed contact houden met hun medewerkers. Als manager is het ten eerste belangrijk om op verschillende plekken te werken en niet alleen in een eigen privé kantoor. Zo is het mogelijk te ervaren onder welke omstandigheden er gewerkt wordt en wat er eventueel dient te verbeteren.

Geluidsoverlast is bijvoorbeeld een veel gehoord probleem. Het is dus van belang geluidsoverlast te minimaliseren en toch de voordelen van een open kantoor te benutten. Zo kiezen veel bedrijven voor een tussenvariant van de kantoortuin. Wel een open kantoor, maar minder medewerkers per ruimte en glazen tussenwanden voor het open gevoel. Het plaatsen van plafondplaten, geluidswanden en planten kan geluidsoverlast ook al sterk terugdringen. Als er regelmatig gebeld wordt is het misschien wel fijn om een belhokje neer te zetten. Het belangrijkste is dus te weten wat er nodig is om teams optimaal te laten functioneren. Daarvoor dienen managers zich regelmatig op de werkvloer te begeven.



De toekomst

In de toekomst lijkt er niet snel iets te zullen veranderen aan de trend van de kantoortuin. Hoewel een deel van de werknemers hier misschien op hopen zijn zij niet degene die beslissen en een kantoortuin biedt nu eenmaal ook veel voordelen. Zo zijn er vaak minder werkplekken nodig, is het makkelijker communiceren en het is makkelijker schuiven met bureau’s. De vraag naar open kantoortuinen blijft dan ook nog steeds toenemen, concludeert Flexas.nl kijkend naar de cijfers van de afgelopen jaren.