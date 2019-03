 Risk en compliance specialisten worden door Brexit nog schaarser

Brexit: internationale kandidaten komen onze kant op - De ontwikkelingen rondom de Brexit zorgen voor roerige tijden bij financiële instellingen. Ton van der Kooi van recruitmentorganisatie Robert Walters is gespecialiseerd in de werving van finance, compliance en risk professionals voor banken en andere financiële instellingen.





Hij geeft een update over de gevolgen van de Brexit voor de financiële sector, en de impact die dit heeft op de arbeidsmarkt.



Wat is de invloed van de Brexit op de financiële sector in Nederland?

Van der Kooi: "Het is nog steeds wachten op de vorm die de Brexit gaat aannemen, en hoe een eventuele deal eruit zal komen te zien. Een eventuele no-deal Brexit kan zeer grote gevolgen hebben waarbij partijen uit het Verenigd Koninkrijk per direct geen toegang meer hebben tot de Europese markt. Bij een deal zullen ze waarschijnlijk beperkingen krijgen. Veel bedrijven hebben dan ook al kantoren geopend in Europa, om hun Europese klanten te kunnen blijven bedienen. We zien dat met name traders, handelsplatformen en beurzen naar Nederland komen. Grote spelers zoals CBOE Europe en Turquoise hebben de stap naar ons land al gezet.

Zij worden aangetrokken door onze uitstekende regulatory environment: Nederland is vergevorderd op het gebied van financiële wet- en regelgeving. Een andere belangrijke factor is onze uitstekende digitale infrastructuur. Daarnaast heeft de regio Amsterdam een grote internationale gemeenschap waar het gemakkelijk is om ervaren medewerkers te vinden die vloeiend Engels spreken. Overigens zorgt de Brexit ook voor een toename aan kandidaten. Dit zijn expats die ervoor kiezen vanuit de UK naar Nederland te verhuizen."



Zijn er ook banken die naar Nederland verhuizen?

Van der Kooi: "Er zijn een aantal banken die voor Amsterdam hebben gekozen, zoals bijvoorbeeld de Australische Commonwealth Bank. Maar de meeste banken kiezen voor Dublin, Parijs en Frankfurt. Dat heeft vooral te maken met ons strenge bonusbeleid – bonussen mogen in Nederland niet hoger zijn dan twintig procent van het brutojaarsalaris.

Er zijn wel banken die een aantal activiteiten naar Nederland verplaatsen. Zo heeft MUFG, de grootste bank van Japan, een deel van hun Securities divisie naar Nederland gebracht. Dankzij deze divisie houdt de MUFG Group het recht om op dit gebied diensten te leveren aan haar klanten in Europa."



Ontstaan er nieuwe banen door de Brexit?

Van der Kooi: "De toename van banen is beperkt, omdat veel handel elektronisch plaatsvindt. Veel operationele banen hoeven daardoor niet mee te verhuizen naar Amsterdam.

De banen die wel door de Brexit in Nederland ontstaan zijn vooral voor regulatory, risk en compliance specialisten. Dit zijn de eerste rollen die ontstaan bij het opzetten van een entiteit in Nederland. Want als u hier financiële diensten verleent, moet u zich als organisatie aan onze regelgeving houden, en verantwoording afleggen aan de toezichthouders.

Zo heb ik onlangs een operational risk manager geworven voor een nieuwe Nederlandse entiteit van een internationale bank. Deze risk manager is verantwoordelijk voor het opzetten van een 'operational risk framework' waarbij de organisatie moet aantonen controle te hebben over de activiteiten, die nog grotendeels in Londen worden uitgevoerd. Daarbij wordt mijn kandidaat het aanspreekpunt voor de Nederlandse toezichthouders. Naast deze rol spelen bij deze opdrachtgever momenteel nog twee vacatures binnen risk.

Ook worden we door de Brexit door organisaties benaderd voor het werven van compliance specialisten, met name binnen compliance monitoring en compliance advisory. De vraag naar deze specialisten was al hoog door de toenemende wet- en regelgeving, maar door de Brexit worden ze dus nog gewilder. Aan de top van de pyramide, op het niveau van manager en director, zijn er wel mensen te vinden. Voor de meer operationele compliance rollen is nu zo veel vraag vanuit verschillende financiële instellingen dat er een grote schaarste is. Hierbij biedt de Brexit ook weer een kans, omdat er internationale kandidaten onze kant op komen."