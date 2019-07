 Interim Challenge 2019 van start

Game maakt duidelijk wie ĎInterim-Manager van het Jaar 2019' is - Dit jaar vindt de eerste officiële Interim Challenge plaats. De inschrijving start op 2 september, de finale vindt plaats op 29 november tijdens het congres The Game is Changing, Change the Game.



De challenge is een initiatief van Michel van Buren en Hugo-Jan Ruts. Zij willen hiermee onderstrepen dat interim-management een vak is. Net als het selecteren van een interim-manager. De challenge en het congres maken duidelijk dat interim-management gaat over verandering en verbetering en dat het belangrijk is om hoge eisen te stellen aan een interim-manager en het bureau erachter.

De Interim Challenge staat open voor interim-managers in algemeen management, supply chain management & logistiek, HR en finance. Voorwaarde is dat de interim-manager zich inschrijft via een bureau of een zelfstandig collectief.



Wat maakt een goede interim-manager?

Interim-management is een vak. Het succes van een interim-manager hangt niet alleen af van kennis en ervaring, maar voor een groot deel van zijn of haar persoonlijkheid. Die factoren samen bepalen of iemand echt een blijvende verandering teweeg kan brengen.



Interim Challenge 2019

De deelnemers werken een complexe case uit rondom het fictieve bedrijf Lion Textiles Group. De casus is in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en Sioo op basis van bestaande praktijksituaties gemaakt.

Interim-managers die deelnemen aan de Interim Challenge stellen een plan van aanpak op. Daarvoor zullen ze een beroep moeten doen op hun kennis over verschillende vakgebieden en op hun competentie om samenwerking te stimuleren tussen afdelingen zoals sales, marketing, productie, inkoop en logistiek, HR en Finance, met het bedrijfsbelang als uitgangspunt.

De vier interim-managers met het beste plan van aanpak strijden op 29 november 2019 om de titel Interim-Manager van het jaar 2019.



Het juryproces

Op 2 september 2019 start de inschrijving voor de Interim Challenge 2019. Informatie komt beschikbaar via interimchallenge.nl. Op 14 oktober sluit de inschrijving. Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige vakjury.



Finale 29 november 2019, save the date

Tijdens de finale op vrijdag 29 november 2019 bepaalt een topjury onder leiding van prof. dr. Robert Jan Blomme wie zich ‘Interim-Manager van het Jaar 2019' mag noemen. De finale vindt plaats tijdens het congres ‘The Game is Changing, Change the Game’ op het hoofdkantoor van ABN AMRO aan de Zuidas in Amsterdam.

Tijdens dit congres staat de rol van de interim-manager als leider tijdens organisatieveranderingen centraal. Tevens presenteert ABN AMRO de uitkomsten van het onderzoek naar de markt van interim-management anno 2019.