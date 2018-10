Leer kijken naar het trauma in de organisatie! - Wie als verandermanager, interim manager of business consultant wordt gevraagd om orde op zaken te stellen, de boel weer op de rit te krijgen, een nieuwe wind te laten waaien, heeft daar natuurlijk een brok aan ervaring en kennis ter beschikking.



Toch wordt er niet altijd het beoogde resultaat geboekt, allerlei ‘bewezen’ aanpakken ten shttps://www.anker-kompas.nlpijt. Leiderschapstrainer Bas de Kruyff van Anker & Kompas heeft zich hierin verdiept en leert ons om voorbij die bewezen aanpakken te kijken.



Een beproefde aanpak is geen garantie voor succes

Zoals de kredietverleners een voorbehoud maken met "resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, zo zouden we volgens De Kruyff daar in het verandermanagement ook rekening mee moeten houden: "Een zogenaamd beproefde methode is een methode die blijkbaar in het verleden en op een andere plek werkte. Maar werkt het nu dan ook op deze plek? Soms merkt u van wel en soms lijkt het alsof een onzichtbare kracht een echte verandering in de weg staat. Onlangs nog kwam ik bij een organisatie waar een hoog ziekteverzuim is. Talloze initiatieven worden genomen om dat naar beneden te krijgen: vitaliteitsprogramma’s, leefstijladviezen, stoelmassage, een gezonder aanbod in het bedrijfsrestaurant, fietsen van de zaak….en niets heeft geholpen…."



Leer kijken naar het trauma in de organisatie!

Wanneer De Kruyff zoiets hardnekkigs aantreft, of hoort dat op een ander terrein de gebaande paden niet meer de beoogde doelen halen, dan bekruipt hem een rare gedachte: "Het lijkt wel of het hier spookt!" En niet zelden gaan dan de ogen van zijn gesprekspartner open en volgt er een ‘nou je het zegt…’. Om vervolgens te gaan onderzoeken of er een trauma rondspookt in de organisatie. Een trauma die veel energie en aandacht van de mensen vraagt die niet ingezet kan worden voor de doelstellingen van de organisatie. Maar zolang u nog onvoldoende beseft dat een organisatie getraumatiseerd kan zijn, zult u die trauma’s ook niet zien en vaak de vinger niet op de zere plek kunnen leggen."



Spannend en ontwapenend tegelijk!

Wanneer De Kruyff het over spoken heeft, erkent hij dat hij er van kinds af aan bang voor was en voor het slapen ook even onder zijn bed keek. Misschien herkent u dat wel en met deze trauma’s is het niet anders. Het liefst blijven we ervan weg en zien we te overleven. Maar de tijd heelt niet alle wonden. Daarom merken we ook dat wanneer we leren met het trauma in de organisatie te werken, er nadien een zucht van verlichting hoorbaar is. De energie die vrijkomt omdat niet langer krampachtig een status quo wordt bewaakt, zorgt dat mensen zich vrijer en vitaler voelen en een grotere (oprechte) loyaliteit naar collega’s en de organisatie gaan tonen.