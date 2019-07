 Zomervakantie van start: goed voorbereid op autovakantie

- De zomervakantie is voor het eerste deel van Nederland ingeluid. Dat betekent steeds meer vakantiegangers op de weg. Nederlanders gaan graag op autovakantie. Dat stelt Pricewise, die in dit artikel tips geeft om goed voorbereid op weg te gaan.



Hoe meer mensen op de weg, hoe langer de afstand naar de bestemming en hoe zwaarder beladen de auto, hoe groter de kans op pech en ongevallen wordt. Een goede voorbereiding is daarom des te belangrijker. En dat voorbereiden houdt niet op bij het kiezen van de bestemming en de accommodaties. Essentieel zijn de autocheck voor vertrek, bewustzijn van bepaalde verplichte tools voor in de auto, milieustickers en vignetten én de dekking van de autoverzekering in geval van pech en ongevallen.



Auto heeft het zwaarder tijdens vakantieritten

De auto (laten) controleren is het eerste wat u moet doen. Nog voordat u de auto gaat inpakken is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de auto aan de veiligheidseisen voldoet. De auto kan dan tijdens de ritten in Nederland nog zo betrouwbaar zijn, tijdens de vakantie rijdt u heel wat meer kilometers, in een veel zwaarder beladen wagen. De auto heeft het zwaarder te verduren, en om kuren te voorkomen is een autocheck – waar u vaak maar een paar tientjes voor kwijt bent – dus zeker geen overbodige luxe. Voor de autocheck kunt u naar de garage gaan, maar een deel kunt u ook zelf doen. Zoals het bijvullen van de koel-, rem- en ruitenvloeistof, het oliepeil controleren en de bandenspanning optimaliseren. Gaat u naar de garage voor een autocheck, dan wordt er gekeken naar werking van de remmen, het bandprofiel, de motor, de bevestiging van brandstofslangen, de ruiten, de ruitenwissers en -sproeiers, de bumpers, de verlichting, de claxon en de gordels.



Inladen auto, verplichte tools, vignet en milieustickers

Is de autocheck gedaan en zijn de koffers ingepakt? Dan is het tijd om alles (zo praktisch mogelijk) in de auto te krijgen. Iets wat soms een hele kunst lijkt te zijn. Bedenk vooraf hoe alles het best past. Leg zware, grote spullen onder in de kofferbak en houd spullen die belangrijk zijn na en tijdens de rit wat meer binnen handbereik. Denk ook aan de verplicht mee te nemen spullen, zoals de gevarendriehoek, het veiligheidshesje, de verbanddoos en/of de brandblusser. Niet alle landen stellen hetzelfde verplicht. Kijk in dit overzicht met verplichte tools om goed voorbereid op pad te gaan. Denk ook aan vignetten en milieustickers. Het duurt vaak vijf werkdagen voordat deze na het bestellen in huis zijn.



Ook auto kent maximaal laadgewicht

Wees u ervan bewust dat u de auto niet zomaar vol kunt laden zonder enigszins rekening te houden met het gewicht. Er is namelijk iets als een maximaal gewicht. Dit gewicht is te vinden op het kentekenbewijs. Naast deze gewichtsgrens, is er nog een reden om de auto niet onnodig zwaar te beladen. Hoe zwaarder de auto beladen is, hoe hoger het brandstofverbruik is. Vooral als de bandenspanning niet optimaal is. Het is ná het inladen van de auto dan ook belangrijk om de bandenspanning nogmaals te controleren en de banden wat bij te vullen met lucht indien nodig. Wat de juiste spanning is, kunt u vinden op een sticker in de deurpost, de zonneklep of de tankdop.



Dekking bij pechhulp

Denk voor vertrek niet alleen aan het tastbare. Zorg er ook voor dat u goed verzekerd de weg op gaat. En vooral ook dat u weet wat u aan de autoverzekering heeft indien u bij een ongeval betrokken raakt of dit zelf veroorzaakt, en wat u moet doen wanneer u met pech langs de weg komt te staan. De basisautoverzekering (WA, WA + beperkt casco of allrisk) dekt doorgaans hetzelfde in Europa als in Nederland. In welke landen uw auto dekking heeft, kunt u zien op de groene kaart. Neem die overigens ook mee, want dit is een internationaal erkend verzekeringsbewijs. Komt u met pech langs de weg te staan? Gooi de alarmlichten dan aan en verplaatst de auto naar een veilige plek, zoals de vluchtstrook. Plaats vervolgens een gevarendriehoek achter de auto. Daarna belt u de pechhulpverlener. Heeft u geen pechhulpverzekering? Dan betaalt u onkosten zelf. Doet u, zonder dat u een verzekering voor pechhulp heeft afgesloten, een beroep op een pechhulpverlener? Dan is het aan deze partij om te bepalen in welke mate (en hoe snel) deze u kan helpen. Best handig dus om een pechhulpverzekering te nemen, dat scheelt u heel veel stress, onkosten en (extra) ongemak in geval van pech. Let er wel op dat u zich niet dubbel verzekert voor pechhulp. Deze dekking is namelijk via de autoverzekeraar, een pechhulpdienst en de reisverzekering af te sluiten. En dan is er ook nog eens pechhulp on demand.



Mijd de zwarte zaterdagen

Donderdag tot en met zondag zijn doorgaans de drukste dagen op de weg. Behalve in Duitsland; daar zijn de donderdag en de zondag de beste dagen de weg op te gaan. De data voor zwarte zaterdagen verschillen per land. Want hoewel de drukte voornamelijk door de vele vakantiegangers wordt veroorzaakt, zijn er ook een aantal feestdagen in het buitenland die ervoor zorgen dat u vertraging oploopt. Controleer voor het plannen van de vertrekdatum even wanneer de zwarte zaterdagen of andere drukke verkeersdagen worden verwacht in de landen waar u doorheen gaat rijden. De drukste dagen op de Franse autowegen zijn dit jaar waarschijnlijk zaterdag drie en tien augustus.