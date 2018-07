 Op autovakantie: Nederlander onwetend over gebruik groene kaart

Regel iets voor eventuele pech in het buitenland - Is de groene kaart altijd groen? In welke landen is deze verplicht en hoe lang is de groene kaart geldig? De Nederlander heeft eigenlijk geen idee, zo blijkt uit onderzoek van Allsecur.



Ruim een op de drie (37 procent) is in de veronderstelling dat een groene kaart ook altijd groen van kleur is. Hoe ouder de automobilist, des te vaker dit als waarheid wordt aangenomen. Twee derde (67 procent) van de Nederlanders is er daarnaast van overtuigd dat een groene kaart verplicht is om in Nederland in de auto te hebben liggen.



Feit of fabel?

Maar hoe zit het nu precies? De groene kaart is een internationaal verzekeringsbewijs waarop precies staat aangegeven in welke Europese (vakantie)landen de autoverzekering dekking biedt. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders onwetend zijn over het gebruik van de groene kaart, daarom drie fabels die Allsecur graag uit de wereld helpt:

De groene kaart is altijd groen

De kaart ziet er overal in Europa hetzelfde uit, maar kan ook een digitale kaart zijn of een zwart-wit kopie. Het belangrijkste is dat de verzekeringsgegevens erop vermeld staan. De groene kaart is in alle landen verplicht

Hoewel twee derde (67 procent) van de Nederlanders denkt dat het in Nederland verplicht is de groene kaart bij ute hebben als u de weg op gaat en maar liefst vier op de vijf (82 procent) in de veronderstelling is dat een groene kaart verplicht is in het buitenland, klopt dit niet. Tot 1972 was dit verplicht, maar sindsdien is het in Nederland en andere Europese landen niet verplicht de groene kaart mee te nemen. Wel moet een automobilist op een andere manier kunnen aantonen dat de auto verzekerd is. In een aantal landen is het nog wel verplicht, een overzicht is hier te vinden. De groene kaart is geldig zolang u bij dezelfde verzekeraar blijft

Bijna twee derde (61 procent) geeft aan dit als waarheid te beschouwen. Dit is deels waar, maar een groene kaart heeft wel een geldigheidsdatum. Meestal is de kaart een jaar of dertien maanden geldig en wordt een nieuwe groene kaart automatisch toegestuurd door de verzekeraar bij verlenging van het verzekeringsjaar. Pechvogels

Het is daarnaast verstandig om iets te regelen voor eventuele autopech in het buitenland. Een op de drie Nederlanders (32 procent) geeft aan niet verzekerd te zijn voor pechhulp in het buitenland en veertien procent heeft geen idee of dit het geval is.