 De top tien meest schaarse beroepen in Europa

ICT managers, managing directors, CEO’s en software developers zijn de meest schaarse beroepen in Europa. In bijna elk Europees land is het zeer moeilijk om hen te werven. Bijna overal, want in Griekenland en Zweden is de wervingshaalbaarheid normaal. De minst schaarse beroepen in Europa zijn journalisten, taalkundigen, leraren basisonderwijs en artistieke en culturele vakspecialisten. Dit blijkt uit de resultaten van analyses en algoritmes van Intelligence Group, gebaseerd op het European Recruitment Dashboard en data van Eurostat.



Top tien meest schaarse functies in Europa

In onderstaande tabel staan de tien meest schaarse beroepen van Europa, gebaseerd op de gemiddelde schaarste in 27 Europese landen. De wervingshaalbaarheidsscore varieert van 1,0 (helemaal niet schaars) tot 10,0 (extreem schaars). Met een gemiddelde score van 8,5 in 27 landen, is de ICT manager het meest schaars in Europa. In Hongarije en Litouwen is de wervingshaalbaarheidsscore 9,8, terwijl dit in Griekenland 5,7 is (normale wervingshaalbaarheid) en in Zweden 6,0. Voor elke moeilijk te werven functie zijn er plekken in Europa waar dit talent makkelijker te vinden is. De strijd om installateurs en reparateurs van elektrische apparatuur om West-Europa te helpen in de energietransitie, is veel makkelijker gewonnen in Letland, Portugal en Polen, dan bijvoorbeeld in Duitsland of Nederland.



Beroepsgroepen (ISCO-3) Kwalificatie schaarste door Intelligence Group Gemiddelde Europese schaarste 1. Informatie- en communicatietechnologie service managers Zeer moeilijk om te werven 8,5 2. Managing directors en chief executives Zeer moeilijk om te werven 8,2 3. Software- en applicatieontwikkelaars en –analisten Zeer moeilijk om te werven 8,2 4. Databank- en netwerkspecialisten Moeilijk om te werven 7,9 5. Managers in de industrie, de mijnbouw, de bouwnijverheid en de handel Moeilijk om te werven 7,6 6. Installateurs en reparateurs van elektronische en telecommunicatieapparatuur Moeilijk om te werven 7,7 7. Ingenieurs (m.u.v. elektrotechnisch ingenieurs) Moeilijk om te werven 7,3 8. Installateurs en reparateurs van elektrische apparatuur Moeilijk om te werven 7,2 9. Wiskundigen, actuarissen en statistici Moeilijk om te werven 7,2 10. Elektrotechnisch ingenieurs Moeilijk om te werven 7,2

Top tien minst schaarse functies in Europa

Waar we schaarste zien voor leraren in delen van Europa, zoals Groot-Brittannië, Denemarken en sommige delen van Nederland, zien we ook dat dit gemiddeld in Europa een van de minst schaarse beroepen is. In tegenstelling tot IT’ers of engineers is het lastiger om deze minder schaarse functies in andere Europese landen te werven. Naast de verschillen in taal en cultuur, zijn er ook veel mis-matches in certificaten en diploma’s. Dat maakt het onmogelijk om een complete vrije markt te hebben voor de Europese beroepsbevolking.



Beroepsgroepen (ISCO-3) Kwalificatie schaarste door Intelligence Group Gemiddelde Europese schaarste 1. Vakspecialisten op artistiek, cultureel en culinair gebied Niet moeilijk om te werven 2,3 2. Basisschoolleraren en docenten voor het voorschoolse onderwijs Niet moeilijk om te werven 3,3 3. Auteurs, journalisten en taalkundigen Niet moeilijk om te werven 3,4 4. Secretariaatsmedewerkers, algemeen Niet moeilijk om te werven 3,8 5. Professoren en docenten in het hoger onderwijs Niet moeilijk om te werven 3,8 6. Administratieve medewerkers, algemeen Niet moeilijk om te werven 3,9 7. Docenten voortgezet onderwijs Niet moeilijk om te werven 3,9 8. Administratief secretaressen en gespecialiseerde secretaressen Redelijk moeilijk om te werven 4,1 9. Winkelverkopers Redelijk moeilijk om te werven 4,3 10. Technici op medisch en farmaceutisch gebied Redelijk moeilijk om te werven 4,4

Schaarste het grootst in Midden- en Oost-Europa. Zuid-Europa heeft genoeg talent beschikbaar

In onderstaande ranking staan de 27 Europese landen (waarvan wij data hebben), gebaseerd op de gemiddelde schaarste op de arbeidsmarkt en de wervingshaalbaarheid. Met name in het midden en oosten van Europa is schaarste, gevolgd door het westen en noorden van Europa. In het zuiden van Europa is zijn de meeste werknemers beschikbaar. "Met een werkeloosheid van 2,9 procent in Nederland, lijkt deze 11e plaats opmerkelijk. Maar deze score is niet alleen gebaseerd op werkgelegenheid, maar ook op de wervingshaalbaarheid. Op de Nederlandse arbeidsmarkt is het makkelijker om talent te werven dan in Duitsland of Hongarije. Daarnaast zijn er in kleine landen zoals België en Nederland al enorme lokale verschillen, bijvoorbeeld in België tussen Wallonië, Brussel en Vlaanderen," aldus Geert-Jan Waasdorp, CEO van Intelligence Group. "Transparantie op de Europese arbeidsmarkt geeft werkgevers en werknemers meer inzicht in waar ze elkaar kunnen vinden, met alle voordelen voor de Europese economie."



Top 27 Europese ranking op de arbeidsmarkt schaarste in 2019

Duitsland Tsjechië Hongarije Groot-Brittannië Litouwen Oostenrijk Finland Noorwegen Slovenië Zweden Nederland Roemenië Polen Zwitserland Slovenië Estland België Ierland Letland Frankrijk Portugal Bulgarije Spanje Kroatië Griekenland Denemarken Italië

Software developers zijn beschikbaar in Europa

In elk land kun je schaarse beroepen vinden die in heel Europa nodig zijn. Zo zijn schilders makkelijk te vinden in Italië. In Kroatië zijn er veel installateurs en reparateurs van elektrische apparatuur en in Griekenland zijn er veel engineers. Zelfs voor de meest schaarse functies is er dus talent beschikbaar in Europa. U zou ook op een andere manier kunnen kijken naar de cijfers, bijvoorbeeld naar waar er een hogere bereidheid is om in een ander land te werken. In dat geval scoren Spanje en Griekenland hoger. Niet elk Europees land is even populair om heen te gaan. Dit hangt af van het land van herkomst en het land van bestemming.

