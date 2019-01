  Bedrijven onvoldoende bezorgd over talentschaarste

Bent u beschermd tegen de dreigende talentschaarste? - In Nederland denkt de helft van de bestuurders dat hun organisatie veilig is voor de dreigende talentschaarste. Ruim twee derde vindt het creëren van aandeelhouderswaarde op de korte termijn belangrijker en 58 procent geeft toe dat ze door een korte bestuurstermijn geen tijd hebben voor talentmanagement.



Dit blijkt uit een onderzoek van organisatieadviesbureau Korn Ferry onder 1.550 bestuurders van de grootste bedrijven in negentien ontwikkelde en zich ontwikkelende economieën.

"Bedrijven onderschatten het dreigende tekort aan goed gekwalificeerd personeel," aldus Madeline Dessing, managing director bij Korn Ferry Nederland. "Werkgevers investeren te weinig in het ontwikkelen van bijvoorbeeld de digitale vaardigheden van hun medewerkers."

Afgezien van de korte bestuurstermijn en het creëren van aandeelhouderswaarde, geven bestuurders aan dat ze talentplanning sowieso behoorlijk uitdagend vinden en dat ze het makkelijker vinden om technische en materiële zaken te regelen. Van de onderzochte bedrijven geeft 67 procent aan technologie te zien als een topprioriteit voor het ontwikkelen en uitvoeren van de strategie.

"Het is logisch dat bedrijven investeren in technologie," aldus Dessing. "Maar uiteindelijk zijn hun mensen doorslaggevend om de concurrentie voor te blijven. Daarbij is ‘agility’ de sleutel: de bereidheid en wendbaarheid om te kunnen omgaan met continue verandering."



Talentstrategie ontbreekt bij veel bedrijven

In Nederland heeft slechts acht procent van de onderzochte bedrijven een talentstrategie die loopt tot 2030. Ze denken een eventuele schaarste aan talent te kunnen opvangen door zich te oriënteren op andere regio’s. Wereldwijd hebben negen van de tien bestuurders er alle vertrouwen in dat ze goed gekwalificeerd personeel in het buitenland kunnen vinden.

Dessing vindt dat vertrouwen misplaatst, omdat volgens prognoses van Korn Ferry India als enige grote economie een overschot heeft aan hoogopgeleide werknemers in 2030. "Bedrijven kunnen zich beter richten op het gevuld houden van de talentpijplijn door te investeren in de ontwikkeling van hun eigen werknemers, en door te focussen op wat het bedrijf te bieden heeft als werkgever, zowel in financiële als niet-financiële zin."