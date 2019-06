Voor elke werkzoekende IT'er staan er vijf vacatures - De IT arbeidsmarkt staat onder zware druk. Voor elke werkzoekende staan er vijf vacatures uit en 43 procent van de organisaties worden beperkt in hun productie en activiteiten door het tekort aan IT professionals.



Dit blijkt uit onderzoek van Sterksen in samenwerking met Intelligence Group (IG). Ze lanceren alweer voor de vierder keer de IT Labour Market Monitor waarbij de arbeidsmarkt van hoogopgeleide IT’ers centraal staat. In dit rapport is er net als voorgaande jaren uitgebreid aandacht voor de mate van schaarste, de omvang van de vraag, de doelgroep grootte, meest voorkomende functies, werkgevers, belangrijkste arbeidsvoorwaarden, pullfactoren en uiteraard de voornaamste ontwikkelingen.



Nieuwe vacatures

Sterksen ziet de IT arbeidsmarkt steeds sneller veranderen. Nieuwe vacatures zien het licht, de arbeidsmarktpositie van werkgevers verandert en er wordt een shift geconstateerd in de manier waarop vacatures naar de markt worden gebracht.



Alarmerende schaarste

Sterksen constateert een ‘alarmerende schaarste’ op de IT arbeidsmarkt. "Hierbij geldt met name dat er veel te weinig actief werkzoekende zijn onder junioren en medioren om alle vacatures te vullen. Ondanks dat er regionale verschillende zijn zien we dat in alle provincie de vraag naar IT professionals groter is dan het aanbod" aldus een van de onderzoekers. Tevens zien zij ook dat de diversiteit van generaties steeds beter zichtbaar wordt. Zo is ‘werksfeer’ de belangrijkste driver voor junioren als het gaat om de keuze voor een werkgever terwijl bij senioren dit nog steeds ‘salaris’ en het ‘vaste contract’ zijn.