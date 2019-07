 Digitale reclame in Nederland blijft groter dan andere reclamevormen samen

Acceleratie van traditionele media naar digitaal - Digital advertising heeft ook in 2018 traditionele mediatypen als tv, radio en print ver achter zich gelaten. Search houdt het grootste marktaandeel. Influencers rukken op binnen het marketingbudget en de populariteit van banners neemt af.



Dit en meer blijkt uit de Online Ad Spend Study 2018-cijfers van Deloitte in opdracht van IAB Nederland.



Digitaal blijft groeien

Conform de verwachting is in 2018 het marktaandeel van digital advertising nog meer gestegen. Inmiddels wordt jaarlijks door adverteerders bijna twee miljard euro van het marketingbudget aan digital advertising besteed. Vooral de kleinere, meer gespecialiseerde spelers en globale partijen hebben van de digitale groei geprofiteerd.



Search heeft nog steeds het grootste aandeel

Van alle online advertentiemogelijkheden groeide search verder door met tien procent. Search blijft hierdoor de grootste categorie in online advertising. We zien dat digitaal nog steeds groeit, maar in mindere mate dan voorgaande jaren. Volgens IAB Nederland toont dit aan dat digitaal nog verder volwassen is geworden en daarmee een steeds stabielere factor is binnen de mediamix. Nieuw in de Ad Spend Study is het influencersaandeel, dat direct een sterke groei laat zien, al is het absolute deel binnen het totale marketingbudget nog beperkt



Digital Out of Home verdubbeld in cijfers

Was het marktaandeel van Digital Out of Home-advertising in 2016 nog maar vijf procent, in 2017 liet het al meer dan een verdubbeling van de groei zien met maar liefst +116 procent. Conform de verwachting is deze groei in 2018 voortgezet (+90 procent).