 Persoonsgegevens in gevaar: kwart zorgverleners maakt zich zorgen om privacy cliënten

Zorg voor eenvoudige en veilige verwerking persoonsgegevens - Voor ruim een kwart (28 procent) van de zorgverleners is de privacy van cliënten reden tot zorg. Niet onterecht, want bij 26 procent van de zorgverleners komt de privacy van cliënten weleens in het geding.



Dit blijkt uit onderzoek van Ictivity waaraan ruim 500 medewerkers hebben deelgenomen die werkzaam zijn binnen Nederlandse zorginstellingen.



De juiste privacy-toolset?

Uit het onderzoek blijkt tegelijkertijd dat het merendeel van de zorgverleners toch positief oordeelt over zijn eigen privacy-toolset. Zo zegt 62 procent regelmatig door zijn zorginstelling op de hoogte gebracht te worden over privacy kwesties. Dat leidt ertoe dat 67 procent het gevoel heeft voldoende getraind te zijn en de middelen en instructies te bezitten om de privacy van cliënten te waarborgen. Daarnaast vindt drie op de vijf zorgmedewerkers het systeem waarin zij zorgdossiers bijwerken veilig. Dat ondanks dit positieve oordeel de privacy van cliënten toch weleens in het geding komt, toont aan dat in de bewustwording van de zorgmedewerkers nog veel winst te behalen valt.



Zet in op bewustzijn

Wilbert van Beek, commercieel directeur bij Ictivity: "In de zorgsector worden veel gevoelige en persoonlijke gegevens verwerkt. Het is voor zowel de patiënt als de zorgverlener dan ook van groot belang dat dit zo eenvoudig en veilig mogelijk gebeurt. Het aanwenden van een goede ICT-infrastructuur met intuïtieve tools draagt hieraan bij, maar minstens zoveel aandacht moet uitgaan naar het bewustzijn van de zorgmedewerker. Zet bijvoorbeeld in op een IT-adoptie programma en geef regelmatig trainingen en updates over de nieuwste privacywet- en regelgeving. Security en veiligheid kunnen technisch gezien nog zo goed geregeld zijn, maar als het bij de medewerkers schort aan bewustzijn is het een verloren zaak."