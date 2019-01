 Consumenten niet gerust op beveiliging gegevens

Online beveiliging moet topprioriteit blijven - Vier op de vijf consumenten vertrouwt apparaten verbonden met het internet niet als het gaat om de beveiliging van persoons- en privacygegevens.



Dit blijkt uit recent onderzoek van Atomik Research in opdracht van BlackBerry onder ruim 4000 respondenten in de VS, het VK en Canada. Het gaat om onder meer verbonden apparaten zoals auto’s, drones, televisies, beveiligingscamera’s en slimme luidsprekers.



Betalen voor beveiliging

Ruim de helft van de respondenten (58 procent) geeft aan dat ze bereid zijn om meer uit te geven aan verbonden apparaten zoals de Alexa-speaker als ze weten dat hun persoonsgegevens en privacy op de juiste manier worden bewaakt. Tien procent geeft zelfs aan dat ze bereid zijn om twintig procent meer te betalen als daarmee de veiligheid van hun gegevens is gewaarborgd. Het grootste gedeelte van de respondenten heeft daar een extra tien procent of minder voor over.

Wanneer het gaat over verbonden auto’s geeft 67 procent aan dat ze meer zouden betalen als ze weten dat hun voertuig de hoogste veiligheidsstandaard heeft en de beste beveiligingssoftware gebruikt.



Spraakassistenten in de auto

Als het gaat over spraakassistenten in de auto, vertrouwen jonge mensen hier meer op dan de oudere generatie. Op de vraag welke spraakassistenten de respondenten het meest vertrouwen in de auto komt Google (25 procent) als beste uit de bus, gevolgd door Siri van Apple (negentien procent), Amazon Alexa (16 procent), Microsoft Cortana (vijf procent) en IBM Watson (drie procent). Maar de meerderheid (32 procent) geeft als antwoord ‘geen van bovenstaande’. Dit is het vaakst als antwoord gegeven door mensen boven de 54 jaar. Slechts twintig procent van de respondenten met dit antwoord is millennial.



Kenniskloof over beveiliging in de praktijk

Het gebrek aan voldoende kennis rond de beveiliging van persoonsgegevens en privacy onder consumenten speelt ook een rol. Zo geeft bijvoorbeeld 23 procent aan dat zij hun apparaat met internetverbinding geen beperkingen opleggen als het gaat om het verlenen van toegang tot data vanuit apps. En zeventien procent geeft aan dat ze niet eens weten hoe ze het gebruik van data door apps kunnen beperken. Ook zegt 36 procent van de consumenten dat ze niet weten naar welke beveiligingskeurmerken ze moeten kijken wanneer ze een apparaat kopen dat aan het internet is verbonden.

"Dit onderzoek laat zien dat er veel kansen liggen voor bedrijven die de beveiliging van hun producten hoog in het vaandel hebben staan," zegt Mark Wilson, Chief Marketing Officer bij BlackBerry. "Net zoals bij de toenemende vraag naar biologisch voedsel en duurzame producten, geloven wij dat de voorlichting van consumenten – waarvan er inmiddels al veel slachtoffer zijn geworden van een cyberaanval – helpt om de private en publieke sector op een lijn te krijgen als het gaat om beveiligingsstandaarden."