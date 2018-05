 Nederlander maakt zich zorgen om privacy, maar handelt daar niet naar

Balans tussen de consument en bedrijfsleven is cruciaal voor een gezonde data-economie - Vorige week onthulde DDMA de Privacy Monitor 2018 een tweejaarlijks onderzoek naar de houding van de Nederlandse consument met betrekking tot persoonlijke gegevens en privacy.



De hoofdconclusie is dat de data-economie zoals die nu bestaat nog verre van duurzaam is. De Nederlander maakt zich zorgen om privacy, maar handelt tegenstrijdig. Vertrouwen, transparantie en controle blijken essentieel voor de relatie met bedrijfsleven.

Privacy is een mondiaal thema, daarom werd de tweede editie van de Privacy Monitor uitgevoerd in 10 landen: Australië, Argentinië , Canada, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Singapore, Nederland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In Nederland draagt DDMA met dit onderzoek, uitgevoerd in november 2017 door Foresight Factory onder ruim 1.047 Nederlanders, bij aan het debat over data en privacy in de samenleving. Vier belangrijke uitkomsten zijn:



65 procent maakt zich zorgen en 78 procent zegt meer controle te willen

De Privacy Monitor toont dat voor 65 procent van de Nederlanders online privacy een groot punt van zorg is. 78 procent zegt ook meer controle te willen hebben over de persoonsgegevens die zij met bedrijven delen en hoe deze bewaard worden. Internationaal perspectief: Nederland is het minst bezorgd, de meest bezorgden

bevinden zich in de VS (80 procent) en Spanje (79 procent) als het om online privacy gaat.



Volgens 80 procent profiteert bedrijfsleven meer van de gegevensuitruil

De Nederlander is ontevreden over de meerwaarde van de informatie uitruil. 80 procent vindt dat het bedrijfsleven meer profiteert van de ruil en 57 procent is ontevreden over wat zij aan diensten terugkrijgen. Wel is meer dan de helft van Nederlanders (53 procent) bewust dat zij in een data-economie leven waarbij het online delen van persoonlijke informatie een onderdeel is.



Vertrouwen en transparantie cruciaal voor toekomst relatie bedrijfsleven en consument

Voor het slagen van de data-economie is het van belang dat de relatie tussen bedrijfsleven en consument verstevigd wordt. Vertrouwen en transparantie zijn essentiële factoren voor consumenten in de overweging om gegevens met bedrijven te delen. Gevraagd naar een top drie van belangrijkste factoren om persoonlijke

gegevens te delen geeft 51 procent aan dat het vertrouwen in een organisatie het belangrijkste is. 79 procent vindt het belangrijk dat organisaties transparant zijn over de manier waarop hun gegevens worden verzameld en gebruikt.



Opkomst van de Pragmaticus - relatief bezorgd, maar wel bereid gegevens uit te wisselen

Het onderzoek maakt onderscheid tussen drie typen consumenten, de Scepticus,

Pragmaticus en Onbezorgde. In Nederland is de groep Pragmatici (39 procent) met vijf procentpunt gegroeid ten koste van de Sceptici en de Onbezorgden. Vergeleken met de negen andere markten kent Nederland het hoogste percentage Onbezorgden (35 procent) en het laagste percentage Pragmaticus (39 procent). De Scepticus schommelt in alle landen tussen de zestien en 27 procent, in Nederland is dit 26 procent.



Taak voor bedrijfsleven

Volgens Diana Janssen, directeur van DDMA, laat de Privacy Monitor duidelijk zien dat er een belangrijke taak voor het Nederlandse bedrijfsleven is weggelegd: "De consument ziet dat data-uitwisseling onderdeel is van de moderne economie, maar heeft nog niet het gevoel hier zelf voldoende van te profiteren. Balans tussen de consument en bedrijfsleven is cruciaal voor een gezonde data-economie. Daar is voor organisaties nog werk aan de winkel. Wij zijn blij dat veel organisaties bezig zijn geweest met de voorbereiding op de AVG en daarmee privacy bovenaan hun agenda hebben gezet. We zijn op de goede weg."



De volledige DDMA Privacy Monitor 2018 is hier te downloaden.