 Slecht voorbereide gesprekspartner grootste irritatie werkzoekenden

Bedrijven lopen gekwalificeerde werknemers mis doordat sollicitatiegesprekken slecht worden voorbereid - Voor ruim een derde van de Nederlandse sollicitanten zorgt een slecht voorbereide gesprekspartner in een sollicitatiegesprek voor grote ergernis tijdens het zoeken van een nieuwe baan.



Waar andere sollicitanten zich stoorden aan slechte communicatie en onduidelijkheid over de volgende stappen (30 procent) of de lengte van een sollicitatieprocedure (29 procent), knapt dus het merendeel af op een interviewer die te weinig tijd heeft besteed aan de voorbereiding van het gesprek. Dit blijkt uit een online onderzoek van Hays onder 500 werkzoekenden in Nederland.



‘Hygiëne zaken'

Uit een eerder onderzoek van Hays (What Workers Want, 2018) onder 14.600 Britse respondenten blijkt dat Nederlanders niet de enigen zijn met ergernissen. Waar Nederlanders en Britten op één lijn zitten met betrekking tot hun grootste ergernis, geldt dit niet voor de nummer twee. Zo zijn Britten met 38 procent, tegenover vijf procent van de Nederlanders, een stuk kritischer als het gaat om een gebrek aan structuur in het gesprek. 59 procent van deze Britse sollicitanten heeft door deze twee redenen besloten om niet verder te gaan bij het bedrijf.

"Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt kunnen organisaties het zich niet permitteren om op dit soort ‘hygiëne zaken’ kandidaten te verliezen," stelt Stef van den Broek, Director bij Hays Nederland. "Van kandidaten wordt verwacht dat zij zich goed voorbereiden, voor werkgevers geldt dit net zo. Denk hierbij aan een duidelijke gespreksstructuur en de juiste interviewtechnieken, maar ook aan het delen van de cultuur en kernwaarden van het bedrijf. Zorg daarnaast dat het interviewproces aansluit bij de wensen van werkzoekenden en de uitstraling van de organisatie borgt. Dit is een eenvoudige manier om de gesprekken een stuk inhoudelijker en leuker te maken en daarmee een duurzame match te realiseren."