 Positieve candidate experience is cruciaal om toptalent te vinden

Zorg voor de best mogelijke eerste indruk - Op de huidige kandidaatgedreven arbeidsmarkt hebben werkzoekenden veel keuzemogelijkheden. Daarom is een positieve ervaring van de kandidaat met het sollicitatieproces van een organisatie steeds belangrijk en een voorwaarde om toptalent aan te kunnen trekken.



"Het is een essentieel recruitmentinstrument," aldus Paul Wolfe, SVP van Human Resources bij Indeed.

"Een positieve ervaring tijdens het interviewproces maakt niet alleen indruk op de kandidaat, maar helpt als sneeuwbaleffect ook om een bron van potentiële kwalitatieve sollicitanten op te bouwen omdat anderen uit derde hand van de goede ervaringen horen." Daarnaast verhoogt het het concurrentievermogen van het bedrijf, en geeft een boost aan de algehele kwaliteit van de sollicitantenpool. "Tegelijkertijd kan een negatieve ervaring de kans verkleinen dat een baanaanbod wordt geaccepteerd, en kan het sollicitanten afschrikken."



In vijf stappen naar een betere ervaring

Hoe kunnen werkgevers de candidate experience van sollicitanten verbeteren en hiermee de kansen vergroten om toptalent aan te trekken? Een aantal manieren:



Zorg ten eerste voor consistente communicatie. "Werkzoekenden hebben nog wel eens te maken met gaten in de communicatie rond het recruitment- of interviewproces. Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, is het belangrijk om een constante stroom van communicatie te onderhouden met sollicitanten. Zo zorg u ervoor dat ze zo goed mogelijk worden geïnformeerd tijdens elke stap van het interviewproces."



Daarnaast is het belangrijk dat alle communicatie gepersonaliseerd is . Wolfe: "Pas de communicatie richting elke kandidaat aan, in plaats van het verzenden van geautomatiseerde berichten naar alle kandidaten."



Ten derde: stroomlijn het sollicitatieproces . "Houd het proces zo eenvoudig en snel mogelijk. Hoe gemakkelijker het is om te solliciteren voor een baan, des te hoger de succespercentages."



Ten vierde is het altijd belangrijk om open te staan voor het ontvangen (en geven) van feedback, zowel in als na het proces . "Kandidaten waarderen het ontvangen van specifieke informatie over hun sollicitatie, vooral als ze zich in de laatste fase van het wervingsproces bevinden."



Ten slotte, laat een kandidaat het tijdig weten als er eenmaal een besluit is gemaakt . "Als u een bepaalde kandidaat niet langer overweegt voor een positie binnen het bedrijf, geef dit dan zo snel mogelijk aan en geef specifieke feedback over waarom ze niet de juiste kandidaat zijn voor deze functie."



Eerste presentatie

Het sollicitatieproces dient als een eerste presentatie van de organisatie aan de kandidaat en kan het verschil maken of zij besluiten een baan aan te nemen of niet. "Om die reden zouden werkgevers hun ​​sollicitatie- en interviewproces gepersonaliseerd, gestroomlijnd en transparant in moeten richten om ervoor te zorgen dat ze concurrerend blijven op de arbeidsmarkt van vandaag," zo besluit Wolfe.