 Helft HR-verantwoordelijken laat persoonsgegevens meewegen in sollicitatieproces

Nederland is verdeeld over het anonieme cv - Een sollicitant niet uitnodigen op basis van leeftijd, geslacht, woonplaats of afkomst? 56 procent van de HR-verantwoordelijkheden geeft aan dat persoonsgegevens altijd een bepaalde rol spelen in het sollicitatieproces, of men dit nu wil of niet.



Vooral leeftijdsdiscriminatie komt veel voor: vier op de tien ondervraagden heeft weleens iemand niet uitgenodigd op basis van leeftijd. Dat blijkt uit onderzoek van Unique onder 620 HR-verantwoordelijken in het kader van de Week van het Anonieme cv. Om aandacht te vragen voor discriminatie op basis van persoonsgegevens gaan consultants van het uitzendbureau deze week alleen met anonieme cv’s op pad.



Op de anonieme cv’s zijn persoonsgegevens onzichtbaar gemaakt. Door te focussen op de werkervaring, het talent en de drijfveren van de sollicitanten wil het uitzendbureau mensen een spiegel voorhouden. Dat is volgens Unique hard nodig. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat vooral leeftijd vaak een doorslaggevende rol speelt bij het wel of niet uitnodigen van een sollicitant. Daarna volgen woonplaats, foto, geslacht en afkomst. Twaalf procent van de ondervraagden heeft weleens iemand niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op basis van een buitenlands klinkende naam. Opvallend is dat dit twee keer zo vaak voor mannen geldt dan voor vrouwen.



Gelijke kansen

Unique gelooft dat iedereen gelijke kansen moet hebben op de arbeidsmarkt. Volgens Diana Magielsen, Operationeel Directeur van Unique, moet het in sollicitatieprocedures gaan over de talenten van mensen en wat hen bijzonder maakt, niet om iemands geslacht, leeftijd of afkomst. "Door middel van onze tweede Week van het Anonieme cv willen wij mensen opnieuw aan het denken zetten en zo een mentaliteitsverandering tot stand brengen. Wij vinden dat iedereen gelijke kansen moet hebben op de arbeidsmarkt."



Nederland verdeeld over anoniem cv

Nederland is verdeeld over het anonieme cv. Een derde (35 procent) van de ondervraagden is positief over de aandacht voor het werken met anonieme cv’s. Iets minder dan een derde (29 procent) staat er juist negatief tegenover. De overige 37 procent procent is neutraal.