 Omzet technische branche stijgt ondanks tekort aan technici

Technische organisaties zijn ook komend jaar positief gestemd - Een groot deel van de technische bedrijven heeft 2018 afgesloten met groene cijfers. Bij ruim de helft van de organisaties is de omzet zelfs gestegen in 2018. Slechts acht procent zag haar omzet dalen.



Dit blijkt uit de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. Ruim 1200 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek.



Verwachte groei 2019

De technische branche verwacht niet dat er dit jaar een einde komt aan de positieve tijden. Bijna twee derde (63 procent) verwacht namelijk opnieuw te groeien in 2019. 24 procent denkt dat de omzet hetzelfde blijft als vorig jaar. Slechts 6 procent van de technische organisaties rekent dit jaar op een omzetdaling. De gunstige economie laat de technische branche niet in de steek.



Maatregelen om omzetdoelstelling te halen

Organisaties zetten verschillende stappen om de omzetdoelstellingen te behalen. Ze houden zich met name bezig met het optimaliseren van werkprocessen (30 procent). Daarnaast wordt er tijd gestoken in het opleiden van medewerkers (24 procent) en het uitbreiden van producten en diensten (tien procent).

John Huizing, directeur bij ROVC: "Het is mooi om te zien dat het goed gaat in de technische branche. Daartegenover staat natuurlijk dat er veel medewerkers nodig zijn om al het werk uit te voeren. Een kwart van de bedrijven investeert in hun personeel door hen op te leiden. Groei gaat hand in hand met investeren en dit is een goede eerste stap. Als we met de hele branche meer focussen op het opleiden van kwalitatief goed personeel, dan zal dit zeker niet het laatste jaar zijn met groene cijfers."