Creativiteit en fantasie versus AI EQ wordt belangrijker - Wie de technische ontwikkelingen op de voet volgt, krijgt het gevoel dat de toekomst steeds meer door computers en robots wordt bepaald.



Volgens Anne Asensio, Vice-President Design Experience van Dassault Systèmes, kunnen mensen zich echter met creativiteit en fantasie van AI blijven onderscheiden.



Creativiteit en fantasie

Mensen die blijven doen wat ze altijd al hebben gedaan krijgen alleen meer van hetzelfde. Alle werkzaamheden die routinematig of te standaardiseren zijn, kunnen uiteindelijk beter en sneller door computers en robots worden uitgevoerd dan door mensen. De vervanging van menselijke arbeid door slimmere automatisering en robots zal de komende jaren in een steeds sneller tempo plaatsvinden, als gevolg van de wet van Moore en daardoor mogelijk gemaakte technische innovaties. Daarom is het voor iedereen belangrijk te beslissen of men in- of outside the box waarde wil blijven toevoegen? Inside wordt de komende jaren namelijk minder waardevol en outside waardevoller. Waarom hebben we straks nog accountants of notarissen nodig, als alle financiële transacties en juridische contracten automatisch en veilig in een blockchain zijn vast te leggen? Ook op ontwerp- en engineeringgebied is de toename van automatisering te zien in de vorm van generatief en simulatiegestuurd ontwerpen. Deze ontwikkelingen zijn gebaseerd op steeds meer digitaal beschikbare vakkennis en gerealiseerde praktijkvoorbeelden. Toch blijven de menselijke creativiteit en fantasie onderscheidend, omdat computers en robots anders schakelen. Zelfs Albert Einstein vond fantasie belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd.



EQ wordt belangrijker

Een tweede onderscheidende waarde van mensen versus computers en robots is volgens Asensio ons vermogen om samen te werken, elkaar te inspireren en daaruit voortkomende synergie. Anders verwoord de groepsdynamiek en het feit dat mensen op basis van fantasie, gevoel en passie de grenzen van het bekende weten te verleggen. Computers en robots kunnen steeds efficiënter en met minder fouten taken overnemen van mensen, maar geen dromen realiseren. Met snellere computers, slimmere software en robots zijn betere, duurzamere en veiligere auto’s, treinen en vliegtuigen te maken, maar een mens heeft de hyperloop als nieuw transportmiddel bedacht. De komende jaren worden sociale vaardigheden om met elkaar te communiceren en onafhankelijk van locatie en tijd samen te werken belangrijker dan kennis. Bijna alle beschikbare kennis in de wereld is namelijk 24/7 via het Internet en bedrijfsnetwerken toegankelijk. Mensen met een hoge EQ hebben een grotere kans op succes dan met een hoge IQ, omdat iemand met passie en plezier in zijn of haar werk uitzonderlijke prestaties kan leveren. Dit betekent niet dat kennis onbelangrijk is, het wordt alleen een ‘commodity’, met minder toegevoegde waarde. Computers evenaren namelijk over enkele jaren zowel de rekenkracht als opslagcapaciteit van ons brein.



Talenten ontwikkelen

Een grote uitdaging voor de toekomst is het ontwikkelen en benutten van de menselijke creativiteit en fantasie. Dat begint al bij jonge kinderen die uit een onbegrensde nieuwsgierigheid belangrijke wat, waarom en hoe vragen stellen? Als ouders leren we ze dat eerst af en vervolgens laveren we hen tijdens de puberteit binnen het stramien van meer regels en sociale druk om kennis te verwerven en carrière te maken. Tijdens die carrière moeten ze vervolgens weer ‘design thinking’ methodes leren om steeds complexere businessvragen op te lossen. In plaats van ontmoedigen en afleren is het dus verstandiger om jonge mensen meer vrijheid te geven en te stimuleren de eigen talenten te vinden en te ontwikkelen. Een wereldberoemd voorbeeld daarvan is Leonardo da Vinci, die door ‘outside the box’ te denken en te handelen een meesterlijke schilder, architect, ingenieur en theaterproducent is geworden. Zelfs 500 jaar na zijn overlijden boeit en inspireert hij nog mensen in de hele wereld. Waar zou dit genie toe in staat zijn geweest als hij de beschikking had over de modernste ontwerp-, engineering-, simulatie- en visualisatiesoftware?



DREAM-teams

Dat Asensio’s visie over de toekomst van ontwerpen en engineering realistisch is, blijkt onder andere uit alle innovaties die de D:DREAM-teams van de TU Delft ontwikkelen. Daar komen elk jaar talentvolle millennials uit de hele wereld samen om de beste elektrische en door zonne-energie aangedreven racewagens en boten te ontwikkelen, de Hyperloop challenge van Elon Musk te winnen en een exoskelet te ontwikkelen waarmee mensen met een dwarslaesie weer kunnen lopen. Een ander voorbeeld is het Silverwing-team dat eind maart met vier andere teams van ruim 800 concurrenten de tweede fase van Boeing’s GoFly competitie heeft gewonnen voor het ontwikkelen van een eenpersoons vliegtuig. Zij gaan hun ontwerp nu produceren voor de fly-off finale begin 2020 in de Verenigde Staten. Bij alle TU Delft teams zijn creativiteit, fantasie, passie, doorzettingsvermogen en toegang tot de modernste ontwerp- en engineeringtechnologie belangrijke succesfactoren. Omdat die studenten onafhankelijk van tijd en locatie via Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE platform met elkaar en alle partners kunnen samenwerken, zijn ze in staat hun kennis, talenten en vaardigheden optimaal te benutten en te ontwikkelen.

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Creativiteit en fantasie versus AI Zwangere vrouw kent haar rechten op de werkvloer niet Helft Nederlanders kan op vakantie werk niet loslaten Gerelateerde nieuwsitems Een op de drie werknemers vreest ontslag door AI en automatisering Opkomst AI zorgt voor nieuwe IT-functies AI verhoogt productiviteit niet zolang angst heerst Werken met Artificial Intelligence – Samen sterk