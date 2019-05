 Aanhoudend tekort aan technici stagneert groei organisaties

Ook economie stagneert door tekort aan technici - Er is een groeiend kwalitatief en kwantitatief tekort aan technici. De werkgevers van deze beroepsgroep verwachten dat dit voorlopig niet verandert en dat heeft zijn weerslag op de groei van technische organisaties.



Dit blijkt uit de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC. Ruim 1200 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek.



Stagnerende groei van organisaties

De tekorten gaan bedrijven uiteraard niet in de koude kleren zitten. Het zorgt voor drukte en stress op de werkvloer. Daarnaast betekent te weinig mankracht voor achttien procent van de bedrijven een stagnerende groei van de organisatie. Ook geeft een kwart van de respondenten aan dat wanneer de benodigde kennis en talenten ontbreken, dit leidt tot het sneller maken van fouten.

De afgelopen vijf jaar ondervonden technische organisaties al problemen door het tekort aan personeel. Het merendeel (41 procent) hiervan had te maken met zowel een kwalitatief als kwantitatief tekort. Een kwart (23 procent) merkte alleen een kwalitatief tekort en twaalf procent geeft aan dat ze mankracht misten. Onderlinge concurrentie op het gebied van het werven van personeel wordt dan ook een steeds grotere ergernis binnen de technische branche.



Ontwikkelingen in 2019

Het tekort aan technici wordt aangewezen als een van de drie belangrijkste ontwikkelingen voor technische organisaties. Daarnaast worden het borgen en bijbrengen van kennis en kunde (twintig procent) en de allround inzetbaarheid van technici (negentien procent) benoemd als de belangrijkste ontwikkelingen.

John Huizing, directeur bij ROVC: "Er wordt al jaren veel gesproken over het tekort aan technici. Technische organisaties hebben niet het idee dat dit binnenkort opgelost is en de cijfers laten zien dat het probleem zelfs groeit. Dit heeft volgens een derde (30 procent) van de bedrijven nu al invloed op de concurrentiepositie van Nederland. Bedrijven ondervinden veel last van de geringe hoeveelheid beschikbare technici, maar missen ook de benodigde kennis. Het reguliere onderwijs sluit momenteel nog onvoldoende aan op de wensen van het bedrijfsleven. Een eerste stap hierbij is het opleiden van meer allround inzetbaar personeel. Het moet daarnaast weer aantrekkelijk worden om in de techniek te werken. Hierbij is een taak voor de technische organisaties weggelegd om het imago van de sector op te schroeven."