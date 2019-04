 Meer vrouwen nodig voor de digitale vooruitgang van Nederland

Te weinig meisjes kiezen voor een technisch profiel - Op donderdag 11 april vond Girlsday 2019 plaats, het landelijke initiatief om meisjes op jonge leeftijd kennis te laten maken met bèta, techniek en ICT.



Dell Technologies, Dutch Data Center Association (DDA) en Interxion organiseerden een spin-off in Science Park Amsterdam waarbij 63 meisjes leerden over het ontstaan en de ontwikkeling van het internet. Het initiatief onderstreept het belang van meer vrouwen in tech, om zo de Nederlandse digitale economie verder te laten groeien.



Ontwikkeling digitale economie

Het is pas 30 jaar geleden dat het internet het levenslicht zag. Sindsdien zijn enorme stappen gezet, maar het plafond van mogelijkheden is nog lang niet bereikt. Om de ontwikkeling van de digitale economie voort te zetten zijn meer gekwalificeerde krachten cruciaal.

Helaas zorgt de enorme groei van de digitale economie ook voor een groeiend tekort aan geschoolde mensen, zo ook in de internetsector. Uit recent onderzoek is gebleken dat datacenters alleen al een groei van 59 procent verwachten in de komende 5 jaar. Om aan die vraag te voldoen zijn vrouwen nodig. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen anno 2019 maar 7.1 procent van alle banen in datacenters bezetten. Bij technische banen in het algemeen ligt dit percentage zelfs op 0.6 procent.



Interactief programma

Tijdens het Girlsday event in het Science Park deden de meisjes van het Cartesius Lyceum mee aan verschillende activiteiten op locatie bij Nikhef, SURFsara, Interxion en de Universiteit van Amsterdam. Hier leerden zij op leuke wijze over de digitale wereld van vroeger en nu. Zo kregen de meisjes een Virtual Reality bril op, maakten ze hun eigen robotje en kregen ze een rondleiding door een datacenter. Alle opgedane kennis werd getest in een pubquiz die, tot groot enthousiasme van de meiden, werd gepresenteerd door NPO Zapplive presentatrice Saskia Weerstand.

Maarten Poorter, Stadsdeelvoorzitter Amsterdam Oost opende Girlsday in het Science Park Amsterdam. "We zijn ontzettend blij met dit soort initiatieven. Te weinig meisjes kiezen voor een technisch profiel terwijl vrouwen juist zo hard nodig zijn voor technologische innovatie. Er liggen in dit gebied ook heel veel kansen voor banen dus ook in het kader van kansengelijkheid voor kinderen is het belangrijk dat meer meisjes kiezen voor techniek."

Ook Linda Derksen, Project Manager bij VHTO, onderstreept het belang van Girlsday: "De meiden die aanwezig waren op de Girlsday zijn waarschijnlijk nog niet serieus bezig met een studierichting. Toch is het belangrijk dat ze zich oriënteren op verschillende vakgebieden zodat ze met dit inzicht een betere keuze kunnen maken. Door interesse op te wekken op het gebied van techniek en ICT enthousiasmeren we hopelijk een paar meisjes om te kiezen voor een technisch profiel. Dit vergroot hun kansen voor bèta studies en opleidingen."