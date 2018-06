 IT'er merkt krappe arbeidsmarkt niet in portemonnee

Op de krappe IT-markt neemt de koopkracht voor IT'ers amper toe - Nederlandse organisaties trekken nog niet massaal de portemonnee om IT’ers aan zich te verbinden. En dat terwijl werkgevers ICT-vacatures steeds lastiger krijgen ingevuld, de onvrede over de hoge werkdruk toeneemt en het jobhopseizoen in alle heftigheid dreigt los te barsten.



De IT'er werkt in de krapste werknemersmarkt die er op dit moment is, maar zijn koopkracht neemt amper toe. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van AG Connect en Berenschot, dat dit jaar voor de negentiende keer is uitgevoerd. Gemiddeld kregen de ruim 2600 IT-professionals die deelnamen aan het onderzoek er de afgelopen twaalf maanden slechts 1,3 procent bij.



Koopkracht

Aangezien de inflatie in de periode april 2017 tot maart 2018 gemiddeld 1,3 procent was, komt de koopkracht van ICT’ers gemiddeld op exact nul uit. De cao-lonen stegen de afgelopen vier kwartalen gemiddeld met 1,5 procent. Dat die stijging hoger ligt dan in de ICT is opmerkelijk te noemen, aangezien bij geen enkele beroepsgroep de vraag en het aanbod zo ver uit elkaar liggen als in de ICT. Op dit moment is maar liefst 54 procent van de ICT-vacatures in ons land moeilijk vervulbaar, bleek vorige week uit het HR Trends onderzoek van Performa, Talentsoft en Berenschot.



Werkdruk

Dat bedrijven moeilijk aan IT-collega's komen, merken IT'ers. Ze mopperen behoorlijk over de werkdruk. Maar liefst 80 procent van alle ondervraagden maakt zich weleens zorgen over de hoge werkdruk. De meerderheid noemt de druk hoog (43 procent) of zelfs te hoog (tien procent). Veruit de belangrijkste oorzaak hiervoor is onderbezetting door te weinig collega’s (71 procent), maar onrealistische planning (46 procent) en onduidelijke opdrachtomschrijving (27 procent) worden ook veel genoemd.

De concurrentie is enorm, dus er wordt hard getrokken aan het schaarse IT-talent. Maar liefst 81 procent van de ondervraagde IT’ers werd het afgelopen jaar wel eens benaderd door een recruiter of headhunter voor een andere baan. Maar liefst 35 procent wordt iedere week wel een of meerdere keren benaderd en elf procent zegt zelfs dagelijks te worden bestookt met ‘interessante aanbiedingen’.



Salaris moet verbeteren

Salaris is veruit het meest gegeven antwoord op de vraag welke arbeidsvoorwaarde ICT’ers in loondienst het liefst zien verbeteren het komende jaar. Samen met de antwoorden ‘geld’, ‘loon’ en ‘beloning’ werd dit maar liefst 563 keer genoemd van de in totaal 1.207 antwoorden op deze vraag. Ter vergelijking: andere arbeidsvoorwaarden als opleidingen/studie werden in totaal 99 keer genoemd, meer verlof/vrije dagen 98 keer en een betere pensioenregeling wordt 65 keer genoemd.

IT’ers eisen een beter arbeidsvoorwaardenpakket, en vinden relatief vaak dat ze minder dan marktconform verdienen (36 procent). "Dit is uiteraard voor een groot deel perceptie. En ik snap dat de onvrede toeneemt als u overal om u heen hoort dat de krapte toeneemt en dat werkgevers steeds meer problemen hebben om vacatures in te vullen. Als u zelf niet zoveel merkt aan uw arbeidsvoorwaarden, denkt u al snel: waar blijft die vette vis? In een duidelijk krappe arbeidsmarkt kan men elkaar snel gek maken," licht Hella Sylva, senior consultant bij Berenschot toe.



Glad ijs

Maar werkgevers geven dus maar aarzelend toe. En daarmee begeven ze zich op glad ijs, stelt Ester Schop, redacteur arbeidsmarkt bij AG Connect. "Werkgevers moeten om schaars IT-talent aan zich te verbinden dieper in de buidel tasten dan voorheen, anders kiezen ze voor een ander. Naast een prima salaris zult u ook moeten zorgen voor een prettige werksfeer en uitdagende projecten en u zult in moeten zetten op opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Maar u zult als IT-werkgever vooral moeten zorgen dat salaris geen ‘dissatisfier’ wordt, dus beweeg mee met de marktontwikkelingen, voordat u de war for talent verliest."