Vraag naar IT'ers piekt

Vooral fulltimers en HBO-plussers veel gevraagd in de ICT - Het tekort aan ICT’ers blijkt afgelopen zomermaand een nieuwe piek te hebben bereikt. Nederland had een recordaantal online vacatures voor ICT-functies: 22.801 stuks. Dat is het hoogste aantal dit jaar en de maand augustus van 2017 is met ruim 10.000 vacatures overtroffen.



Dit blijkt uit cijfers van Big Data vacaturetool Jobfeed waar AG Connect exclusief inzage in heeft gekregen.

In het overgrote geval van de ICT-vacatures die in de afgelopen zomermaand online hebben gestaan, ging het om fulltime functies. Werkgevers zijn op zoek naar ICT’ers voor meer dan 32 uur per week, dat geldt voor een forse 83 procent van de ICT-vacatures. Slechts negen procent is voor parttime ICT-banen, en een nog kleinere 7 procent is voor functies die zowel fulltime als parttime ingevuld kunnen worden.



Lokken met vast contract

De dringende vraag naar ICT’ers brengt veel zoekende werkgevers tot het aanbieden van vaste contracten. Dit geldt voor net geen driekwart van de vacatures in augustus: 74,7 procent. Een bescheiden 11,6 procent is voor freelancewerk, en een kleine 5,2 procent van de vacatures is voor een functie met daarbij de mogelijkheid van een vast contract.

Tot slot is er nog 1,8 procent waar het om detachering of een interim baan gaat. Stage- of afstudeerplaatsen vormen nog geen procent van het recordaantal ICT-vacatures dat in augustus dit jaar online is geplaatst. ICT-bijbanen en -vrijwilligerswerk scoren nog minder.



Gewenst opleidingsniveau

Naast de grote vraag plus het lokken met vaste contracten speelt er nog een opvallende arbeidsmarkttrend. De gevraagde ICT’ers zijn vooral HBO+ qua genoten opleiding. Vacatures op HBO-niveau vormen ruim een derde (34 procent) van de vacatures en het hoger geschaalde HBO/WO is nog wat groter (37 procent).

Kandidaten van universiteitsniveau (‘puur’ WO) zijn goed voor elf procent van de uitstaande vacatures. MBO zit daar wat onder (met negen procent), gevolgd door MBO/HBO (met zeven procent). Het grote tekort lijkt vooralsnog dus niet te leiden tot het verlagen van opleidingseisen, dan wel het vragen van relatief lager opgeleide ICT’ers om die dan bijvoorbeeld middels training of bijscholing op hoger niveau te krijgen.

AG Connect heeft de cijfers van Jobfeed, van het Amsterdamse bedrijf Textkernel, ook ingedeeld in functiesoorten: welke IT’ers zijn het hotst? Daarbij is ook een ranglijst gemaakt van provincies en ICT-vacatures. Opvallend hierbij is dat veel ICT-vacatureteksten geen provincie of plaatsnaam noemen. Dit ontbreekt bij 2.228 van de gevallen.



Waar is het werk?

In Noord-Holland is de behoefte aan ICT’ers momenteel het grootst, blijkt uit de database van Textkernel. Deze provincie heeft afgelopen maand 22 procent van de 22.801 ICT-vacatures voor zijn rekening genomen. Hoofdstad Amsterdam claimt daar weer het leeuwendeel van: 3.200 vacatures zijn voor werk in de Noord-Hollandse metropool. Op positie twee van de provincies staat Zuid-Holland, met zo’n negentien procent van de ICT-vacatures die de afgelopen vier weken online zijn gepost.

Vervolgens komen Utrecht (ruim veertien procent) en Noord-Brabant (13,5 procent). Na deze top vier komt er nog een aanhakende provincie, gevolgd door een peleton achterblijvers waarvan sommige op flinke achterstand zitten.



Vooral ICT-werk in de ICT-branche

Naast het Randstedelijk overwicht van de vacatures voor ICT-functies speelt er nog een sterke trend. Gekeken naar branches waarin IT’ers worden gezocht, blijkt het vooral de ICT-sector te zijn waar de meeste vraag is. Daarna volgt op flinke afstand de zakelijke dienstverlening, die zelf weer grote voorsprong heeft op andere sectoren van de Nederlandse economie.