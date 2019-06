 Den Haag stad met de meeste wegvertragingen

Nederlandse steden scoren laag op wereldwijde ranking van drukste steden - TomTom (Tom2) heeft de resultaten van de TomTom Traffic Index gepubliceerd; een gedetailleerd verkeersrapport met informatie over de verkeerssituatie in 403 steden en 56 landen verspreid over de hele wereld.



Den Haag neemt dit jaar de toppositie in Nederland in met gemiddeld 28 procent extra reistijd in het verkeer. Automobilisten stonden daar in 2018 gemiddeld 130 uur langer stil in het verkeer tijdens de spits. De gemiddelde extra reistijd in de avondspits is in de hofstad twintig minuten per half uur. Den Haag neemt de eerste plek over van Leiden (27 procent), die dit jaar op de derde plek staat. Haarlem (28 procent) staat opnieuw op de tweede plek en Arnhem (24 procent) en Amsterdam (24 procent) staan op respectievelijk plek vier en vijf van de Nederlandse ranglijst met de meest drukke steden.



Nederland laag op de ranking

Nick Cohn, TomTom’s Traffic Expert: "In Nederland is Den Haag de stad met de meeste vertraging in het verkeer, maar als we kijken naar heel Europa dan staat de hofstad op nummer 65, vrij laag in de ranking dus. Ondanks dat er natuurlijk ook in Nederland verbeterpunten zijn, mogen we eigenlijk best trots zijn op deze relatief lage positie. In Nederland is het erg goed geregeld qua infrastructuur voor zowel motorvoertuigen als fietsen, zeker wanneer u dit vergelijkt met andere landen. Dat is dan ook de reden dat we hier minder lang in het verkeer vaststaan dan automobilisten in vele andere landen in Europa én daarbuiten."

Mumbai neemt dit jaar de toppositie in met automobilisten in de Indiase stad die gemiddeld 65 procent extra tijd in het verkeer spenderen. Op de wereldranglijst staan de Colombiaanse hoofdstad Bogota (63 procent), Lima in Peru (58 procent), New Delhi in India (58 procent) en de Russische hoofdstad Moskou (56 procent) bovenaan de lijst van de vijf meest drukke steden ter wereld. Den Haag, de hoogst genoteerde stad in Nederland, staat pas op nummer 123 op de wereldranglijst.

In Europa neemt Moskou (56 procent) de leiding en komt Istanboel (53 procent) op de tweede plaats, gevolgd door Boekarest (48 procent) Sint-Petersburg (47 procent) en Kiev (46 procent). Brussel (37 procent), Londen (37 procent) en Parijs (36 procent) staan respectievelijk op de elfde, twaalfde en dertiende plaats. De vijf meest overbelaste steden van Noord-Amerika zijn Mexico City (52 procent), Los Angeles (41 procent), Vancouver (38 procent), New York (36 procent) en San Francisco (34 procent).



Het beeld over de hele wereld: langere vertragingen in het verkeer

De verkeersopstoppingen zijn de afgelopen tien jaar wereldwijd toegenomen. In bijna 75 procent van de steden in de nieuwe TomTom Traffic Index, was tussen 2017 en 2018 een toename te zien of werd er een stabiel niveau bereikt. In slechts 90 steden was een meetbare daling te zien. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de continenten: zo werden er bijvoorbeeld dalingen gemeten in Azië, met grote dalingen van de verkeersopstoppingen (-acht procent) in Jakarta, terwijl bijna elke stad in Zuid-Amerika een toename liet zien, de grootste stijging (acht procent) was in Lima, Peru.



Licht aan het eind van de tunnel

Ralf-Peter Schaefer, TomTom's VP van Verkeersinformatie: "Wereldwijd neemt de verkeerscongestie toe. En dat is zowel goed als slecht nieuws: Het is goed omdat het wijst op een sterke wereldeconomie, maar de keerzijde is dat automobilisten enorm veel tijd verspillen in het verkeer, om nog maar te zwijgen over de enorme impact op het milieu."