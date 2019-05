 De impact van digitalisering op toekomstige banen

Job index meet de verandering in de vraag naar vijftig banen in de toekomst - Cognizant heeft onlangs zijn Jobs of the Future index (JoF) van het eerste kwartaal van 2019 gepresenteerd. In deze index worden de ontwikkelingen van 50 banen in de VS onder de loep genomen.



Er wordt onder meer gekeken naar welke banen in opkomst zijn, het snelst groeien of verdwijnen en welke bedrijfstakken de grootste veranderingen ondergaan.



Snelst groeiende banen in 2019:

Loopbaanadviseur (620 procent)

Gezondheidsconsultant (116 procent)

Advocaten (115 procent)

Persoonlijke verzorgingsmedewerker (110 procent)

Informaticus (95 procent) Traagst groeiende banen in 2019:

Installateurs van zonnepanelen (-21 procent)

Zonne-energie ingenieurs (-tien procent)

Gezinstherapeuten (een procent)

Artsen (acht procent),

Geregistreerde verpleegkundigen (elf procent) Digitale transformatie stuwt de strijd om IT-talent

De toename van het aantal banen is een belangrijke indicator dat nieuwe digitale vaardigheden in trek zijn. Het aantal vacatures voor softwareontwikkelaars of software engineers nam met maar liefst 51.742 vacatures toe in het eerste kwartaal van 2019 ten opzichte van 2018. Ook het aantal vacatures voor banen als cybersecurity steeg met 4.905, voor cyber-calamiteitenvoorspeller met 4.366 en voor UI-/ UX-ontwikkelaar met 4.208.

"De sterke stijging van het aantal banen zoals loopbaanadviseurs en bedrijfspsychologen weerspiegelt de groeiende behoefte aan specialisten op het gebied van arbeidscultuur binnen bedrijven om hun medewerkers te helpen zich aan te passen aan digitale veranderingen," zegt Robert Brown, adjunct-directeur van het Cognizant's Center for the Future of Work. "Het verwerven van deze vaardigheden is nodig voor succes in de toekomst."