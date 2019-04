 Digitalisering zorgt in Nederland voor meer banen dan in buurlanden

Vergeleken met VK en België fors meer Nederlandse werkgevers op zoek naar IT’ers - Het percentage werkgevers dat door de groeiende invloed van digitalisering en automatisering de komende twee jaar meer medewerkers verwacht aan te nemen, ligt in Nederland fors hoger dan in omliggende landen.



Dit blijkt uit een onderzoek van ManpowerGroup onder 19.000 werkgevers wereldwijd, waarvan 256 uit Nederland. Een derde van de Nederlandse werkgevers verwacht de komende twee jaar meer IT’ers aan te nemen. Onder Britse en Belgische organisaties is slechts vijftien en zestien procent dit van plan.

Opvallend is het grote verschil tussen Nederlandse grootbedrijven en vergelijkbare organisaties uit onze buurlanden. Zo verwacht 34 procent van alle bedrijven met 250+ medewerkers de komende twee jaar meer nieuwe werknemers aan te nemen, tegenover slechts veertien procent van de grootste bedrijven uit België en zestien procent van die uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. "Door de reeds verregaande digitalisering en investeringen van het bedrijfsleven in IT behoort Nederland tot de wereldtop van digitale economieën," zegt Danny Spee, Algemeen Directeur Experis, onderdeel van ManpowerGroup Nederland. "Omdat Nederlandse organisaties vaker investeren in IT-faciliteiten rondom het productieproces, ziet men dat werkgevers hier veel positiever zijn over de impact van technologie op het personeelsbestand dan in omliggende landen."



Pessimistisch

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse werkgevers vergeleken bij omliggende landen veel pessimistischer zijn over de huidige technische vaardigheden van werknemers. Zo denkt acht procent dat zijn of haar medewerkers niet over de juiste hard skills beschikken om succesvol te zijn in een wereld die steeds verder digitaliseert en automatiseert. In buurlanden als het Verenigd Koninkrijk (drie procent) en Duitsland (vier procent) ligt dit percentage beduidend lager. Spee: "Vanwege de groeiende invloed van digitalisering en automatisering zal de inhoud van banen en daarmee de gevraagde vaardigheden voor een functie steeds sneller veranderen. Het re- en upskillen van werknemers wordt hierdoor in de toekomst voor organisaties cruciaal. Kennis van nu is morgen al weer verouderd. Omdat niet de huidige vaardigheden, maar juist de potentie en bereidheid tot veranderen van een kandidaat centraal komen te staan, dwingt dit werkgevers om op een andere manier naar talent te kijken."



Soft skills

Wanneer er wordt gekeken naar soft skills (interpersoonlijke vaardigheden, sociale eigenschappen en leervermogen), scoren Nederlandse werknemers beduidend beter dan medewerkers uit omliggende landen. Slechts een derde van de Nederlandse bedrijven heeft moeite om de juiste soft skills te ontwikkelen bij hun medewerkers. Voor zowel Duitse (41 procent) als Belgische (45 procent) werkgevers blijkt dit lastiger te zijn. Daarnaast zegt een kwart van de Nederlandse bedrijven moeilijk kandidaten te kunnen vinden met de juiste soft skills, tegenover een derde van de Belgische. Spee: "We zien dat soft skills naast goede technische vaardigheden, een zeer belangrijke plek innemen bij het vinden en aannemen van kandidaten. Dat deze soft skills onder Nederlandse werkgevers beter zijn ontwikkeld dan in omringende landen, kan in de toekomst een belangrijk concurrentievoordeel zijn ten opzichte van onze naaste buren."



