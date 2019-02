 Innovatie als tool om medewerkers zichzelf te laten ontwikkelen

Volgens een groot deel van de managers zijn hun medewerkers innovatiemoe - Innovatie staat hoog op de agenda. Veel managers praten over digitale transformatie, big data en digitalisering. Om uw concurrentie voor te blijven moet u klaar zijn voor de dag van morgen. Er is eigenlijk geen andere optie.



"Innovatie ís de volgende stap," vindt Wiebe de Boer, CEO van ilionx. "Toch hoeft innovatie lang niet altijd zo rigoureus te zijn. Er zijn ook een heleboel waardevolle kleinere innovaties die bedrijven veel opleveren."



De kijk op innovatie

Wiebe legt uit: "Het is duidelijk, als u niet innoveert dan wordt u ingehaald door de concurrent. Uit het onderzoek ‘De peilstok van de Nederlandse innovatie’ blijkt dat 99 procent van de managers innovatie beoordeelt als (zeer) belangrijk binnen hun organisatie. Van deze groep vindt 85 procent van de managers het zelfs van levensbelang voor het voortbestaan van hun organisatie."



Redenen om te innoveren

Wiebe vervolgt: "Met 44 procent is ‘efficiënter worden’ voor net iets minder dan de helft van de bedrijven de hoofdreden om te gaan innoveren. Op een gedeelde tweede plaats staan met 30 procent ‘nieuwe producten en diensten ontwikkelen’ en ‘kosten besparen’, gevolgd door het ‘verhogen van de klanttevredenheid’ (28 procent), ‘nieuwe technologieën inzetten’ (25 procent) en ‘medewerkers zich laten ontwikkelen’ (23 procent).

Wat mij opvalt is dat de ontwikkeling van medewerkers op de vijfde plek staat. Dit wil zeggen dat er dus eerst aandacht wordt besteed aan kosten en tijd besparen, dan aan de klant en aan nieuwe technologieën en dan pas aan de medewerkert." Volgens Vineet Nayar, voormalig CEO van HCL Technologies en oprichter van Sampark Foundation, is het echter van belang dat de prioriteit bij de werknemer ligt: "Employees first, customers second". Ik kan mij daar goed in vinden, want tevreden en blije medewerkers brengen dit gevoel ook over op de klant. Ofwel, een win-win situatie," voegt Wiebe toe.



Innovatiemoeheid

Volgens een groot deel van de managers zijn hun medewerkers innovatiemoe, wat een grote barrière vormt voor veel bedrijven om succesvol te kunnen innoveren. Wiebe licht toe: "Het is dus van vitaal belang om niet alleen te innoveren voor het behalen van bedrijfsdoelen, maar juist ook voor de ontwikkeling van medewerkers. Dat helpt zowel bij het voorkomen van innovatiemoeheid, als bij het behouden van medewerkers en bij het behalen van succes."

Maar hoe zorgt u er nu voor dat uw medewerkers enthousiast worden van innovatie? "Erg inspirerend binnen deze context is het onderzoek van KPMG en de Innovation leader. Ook uit dit onderzoek blijkt dat u medewerkers kunt enthousiasmeren voor innovatie als u als management gepassioneerd bent en innovatie als prioriteit ziet. Daarnaast is het van belang om de medewerkers te verbinden met de missie van het bedrijf, zodat zij zich gewaardeerd voelen en inzien dat zij met hun functie een bijdrage leveren aan het bedrijf. Innovatie behoort tot ieders taak en is dus ieders verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen dat ook zij met innovatieve ideeën mogen komen en dat hiernaar wordt geluisterd. Ten slotte is het belangrijk om een nieuwsgierige, experimentele en ondernemende mindset aan te moedigen," vertelt Wiebe.

"Kortom: De focus van innovatie moet dus gelegd worden op de mensen en niet op de technologie. Gebruik innovatie als tool om medewerkers zichzelf te laten ontwikkelen. Door dit te doen krijgt u enthousiaste en tevreden medewerkers en realiseert u tegelijkertijd digitale vooruitgang," concludeert Wiebe.