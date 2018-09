 Steeds meer banen gericht op blockchain technologie

Bedrijven steeds actiever aan de slag met blockchain - Hoewel de koers van de Bitcoin al maanden lang rode cijfers laat zien, beginnen bedrijven steeds actiever te worden met blockchain technologie. Dit blijkt uit het openstaande aantal blockchain vacatures.



Het aantal vacatures dat specifiek gericht is op blockchain is met ruim 30 procent toegenomen in de afgelopen vier maanden.



Bankensector loopt voorop

Dit blijkt uit onderzoek van Cryptouniversity.nl. Onder andere accountancy- en consultancy bedrijven als KPMG en EY zoeken naar blockchain personeel. Toch zijn het vooral de grote banken die actief bezig zijn met het integreren van blockchain binnen bedrijfsprocessen. Dat juist de bankensector hierin vooroploopt is goed te verklaren: "Een van de grootste voordelen van blockchain techniek is transparantie en betrouwbaarheid. Het zijn juist deze aspecten die van primair belang zijn voor banken en financiële diensten," aldus Jerry van Es van Cryptouniversity.

De meeste vacatures zijn gericht op developers en programmeurs. Daarnaast is er veel vraag naar copywriters die over blockchain willen schrijven. Hoewel de vraag naar blockchain personeel sterk toeneemt, is de markt in het algemeen nog vrij klein. Momenteel staan er minder dan 1000 openstaande vacatures online.