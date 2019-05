 Zwangere vrouw kent haar rechten op de werkvloer niet

Zwangerschapsdiscriminatie komt nog vaak voor - In de wet liggen een aantal rechten vast die vrouwen tijdens hun zwangerschap beschermen. In de praktijk worden deze wetten lang niet altijd toegepast: maar liefst 90,7 procent van de vrouwen geeft aan niet bekend te zijn met deze rechten.



Door een gebrek aan informatievoorziening wordt de zwangere vrouw niet goed beschermd, zo blijkt uit onderzoek van 24Baby.nl onder 2.463 respondenten.

Als een zwangere vrouw op de werkvloer te maken krijgt met zwangerschapsdiscriminatie, weet slechts één op de vijf vrouwen waar ze een klacht kan indienen (19,3 procent). Bovendien voelen veel vrouwen zich bezwaard om voor hun rechten op te komen. Zo meldt een van de respondenten: "Ik wil niet overkomen als een zeur."



83 procent niet ingelicht door werkgever

De werkgever heeft een belangrijke rol in het opvolgen van de rechten van zwangere vrouwen. Dit begint al bij het voorlichten. Hoewel het informeren van zwangere werknemers wettelijk verplicht is, geeft 83 procent van de respondenten aan niet of nauwelijks geïnformeerd te zijn door haar werkgever. Daarnaast reageren werkgevers vaak terughoudend op het nieuws van een zwangerschap. Zo gaf een respondent als voorbeeld: "De reactie was: 'Leuk voor jou, maar slecht voor de zaak.'"



Zwangerschapsdiscriminatie gebeurt nog te vaak

Helaas blijkt uit het onderzoek dat zwangerschapsdiscriminatie nog regelmatig voorkomt. Van de vrouwen die zware fysieke arbeid verrichten voor hun werk, moest bijna een kwart hiermee doorgaan tijdens de zwangerschap (23,2 procent). Ruim 30 procent van de vrouwen die daar behoefte aan hadden, mocht van de werkgever geen extra pauze nemen (30,5 procent).



Checklist voor zwangere werknemers

Het niet naleven van de rechten van zwangere vrouwen op de werkvloer lijkt vooral te worden veroorzaakt door een gebrek aan kennis, zowel bij werkgever als werknemer. Bovendien voelen vrouwen zich vaak bezwaard om hun werkgever hiermee ‘lastig te vallen’. Daarom introduceert 24Baby.nl een ‘Checklist Zwangerschap en werk’ voor werkende zwangeren.