 Technologie als retentie- en wervingstool van medewerkers in 2019

Investeer in technologie, maar vergeet de mens erachter niet - Medewerkers zijn de belangrijkste resources voor managers om hun doelstellingen te behalen. Terwijl de verantwoordelijkheid van in-, door- en uitstroom primair bij collega’s van HR ligt. HR voorziet managers van advies en faciliteert hen.



Volgens Melanie Kool, Marketing Directeur bij recruitmentbureau Hays kunnen HR-professionals en managers hierin elkaar nog meer versterken door een betere wisselwerking. "Waar HR minder wordt meegesleurd in de waan van de dag, heeft de manager meer praktijkervaring met de medewerker,"stelt Kool. "Managers kunnen goed inschatten wat een medewerker nodig heeft. Neem bijvoorbeeld technologie. De keuze voor de inzet van technologie heeft invloed op de manier waarop potentiële en huidige medewerkers naar een werkgever kijken. Technologie is bovendien een belangrijk aspect als het gaat om talentontwikkeling." In dit artikel geeft Kool antwoord op de vraag: Hoe kunt u technologie inzetten om nieuwe medewerkers aan te trekken en te behouden?



Instroom

Voor de huidige generatie op de werkvloer is het gebruik van technologie gemeengoed. Denk alleen al aan het gebruik van mobiele devices. Zelfs de generatie die al van pensioen geniet, is steeds meer met internet, smartsphones en apps in de weer. Laat staan de aanstaande generatie werkenden. Door te investeren in de nieuwste technologie spelen werkgevers in op hun wensen en behoeften, of liever gezegd: eisen. Net als in hun privéleven willen zij tijdens hun werk de juiste technische tools om op een goede en prettige manier taken uit te voeren. Op het moment dat zij de benodigde snufjes op de werkvloer niet tot hun beschikking hebben, is de kans groot dat zij dit elders zoeken. Werkgevers hoeven hierdoor niet af te schrikken. Niet alle organisaties zouden de status van Google of Facebook moeten ambiëren, maar bewuste keuzes maken op het gebied van technologie is wel een must. Al tijdens de werving is dit een belangrijk onderdeel van het profiel van de organisatie. Kijk wat goed bij uw bedrijf past, waar u voor staat en wat u wilt uitstralen.



Verwachtingen waar maken

Vervolgens is het zaak om de verwachtingen tijdens de werving in de praktijk waar te maken. Niet alleen als investering in de motivatie en het werknemersgeluk, ook als investering in productiviteit. "Hierin blijft het zoeken naar een goede balans. Investeren in technologie kan een keerzijde hebbe,"legt Kool uit. Toen vorig jaar een vertraging in de productie van Tesla’s nieuwste model ontstond, noemde Elon Musk de extreme automatisering bij Tesla een vergissing. Mensen werden volgens hem onderschat. Niet alleen Tesla, maar ook andere bedrijven hebben geleerd van ‘over-automatisering’. Deze bedrijven gaan in 2019 op zoek naar een slimme, ethisch verantwoorde en productieve combinatie van technologie en personeel.

Kool: "Wanneer automatisering of kunstmatige intelligentie wordt ingevoerd mogen de medewerkers niet vergeten worden. Managers en HR-professionals zouden hen actief moeten betrekken bij een weloverwogen veranderplan en daarbij de achterliggende gedachte moeten uitleggen. Laat zien hoe het medewerkers helpt bij dagelijkse werkzaamheden, hoe het hun werk leuker maakt en hoe het bijdraagt aan iemands persoonlijke ontwikkeling."



Doorstroom: ontdekken, leren én ontwikkelen

Minstens zo belangrijk als in- en doorstroom, is uitstroom. Of liever gezegd, het voorkomen van uitstroom. "Het is belangrijk dat werkgever en werknemer met elkaar meegroeien. Een innovatieve bedrijfscultuur draagt daaraan bij. Hier kan talent ontdekken, leren én ontwikkelen. De balans tussen technologische vooruitgang en een prettige werkomgeving moet goed zijn. Voor managers is hier een grote rol weggelegd. Zij zijn namelijk belangrijke cultuurdragers in organisaties," legt Kool uit.



Achterdeur op slot

Investeren in de ontwikkeling van medewerkers met én rondom technologie zou in 2019 volgens Kool hoog op de agenda moeten staan. "Hiermee voorzien werkgevers hun medewerkers in de behoefte aan specifieke vaardigheden en kennis én maken zij het aantrekkelijk voor huidige medewerkers om te groeien/ontwikkelen en te blijven. Niemand ontkomt namelijk aan de trend van het bijleren van digitale skills en steeds meer bedrijven zetten zich in voor de digitale ontwikkeling van hun mensen." De digitale ontwikkeling van bestaande medewerkers biedt meerdere voordelen. Het kan bedrijven voorzien in hun behoefte aan specifieke kennis en vaardigheden en het biedt medewerkers interessante mogelijkheden op het gebied van zelfontplooiing en groei. Dit is niet alleen reden om voor een werkgever te kiezen, maar vooral ook om te blijven. "HR en managers doen de achterdeur op slot door samen op te trekken. Investeer in technologie, maar vergeet de mens erachter niet."