 HR-beslisser: starters met traineeship mogen meer verdienen dan starters zonder

Tweederde denkt dat starters die een traineeship hebben gevolgd beter werk leveren - Ruim 64 procent van de HR-beslissers denkt dat starters die een traineeship hebben gevolgd kwalitatief beter werk leveren dan starters die dat niet hebben gedaan. Dit blijkt uit onderzoek dat EVG Start door Panelwizard liet uitvoeren onder 309 HR-beslissers.



Twee op de vijf van de ondervraagden vindt zelfs dat starters met traineeship-ervaring een hoger salaris mogen krijgen dan starters zonder die ervaring.

Opvallend zijn de verschillen tussen de jongere en oudere HR-beslissers. Zo denkt 80 procent van de hrm’ers met een leeftijd tussen de vijftig en zestig dat ex-trainees beter werk leveren, tegenover slechts 47 procent van de dertigers (30-39). Karel van Gool, directeur van EVG Start: "Ik denk dat trainees over het algemeen beter in hun werk zijn, doordat ze een steilere leercurve hebben gehad aan het begin van hun carrière. Dat is belangrijk voor werkgevers, want hierdoor zijn ze zelfstandiger, pro-actiever en kunnen ze meer verantwoordelijkheden aan. "



Voorkeur ex-trainees

Het idee dat ex-trainees zelfstandiger kunnen werken, wordt gedeeld door 55 procent van de ondervraagden. Zij vinden dat je starters die een traineeship hebben gevolgd minder hoeft uit te leggen dan starters die dat niet hebben gedaan. Het is dan ook niet zo gek dat bijna de helft bij een sollicitatieprocedure de voorkeur geeft aan sollicitanten met traineeship-ervaring. "Als men als werkgever of leidinggevende minder tijd hoeft te besteden aan het inwerken en begeleiden van een nieuwe werkgever, voegt de nieuwe medewerker dus sneller waarde toe. Ik denk dat dit ex-trainees zulke gewilde kandidaten maakt," zegt van Gool.



Hetzelfde als een stage?

Toch lijken nog niet alle hrm’ers traineeships naar waarde te kunnen schatten. Zo blijkt namelijk dat 29 procent van de ondervraagden geen verschil ziet tussen een stage en een traineeship. Volgens Van Gool zijn dit echter wel twee wezenlijk verschillende dingen: "Een stage is een laagbetaalde praktijkervaringsplek, waarbij de stagiair de dingen die hij leert, analyseert voor zijn opleiding. Na de stage vertrekt de stagiair(e) meestal weer. Bij een traineeship heeft men vaak meer verantwoordelijkheden en worden er resultaten verwacht. Bovendien duurt een stage meestal maar een paar maanden, terwijl een traineeship minstens een jaar duurt."