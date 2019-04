 Gebruik cloud-oplossingen blijft groeien

Microsoft grootste leverancier cloud software - 68 procent van de Nederlandse organisaties gebruikt een of meerdere software-oplossingen uit de cloud. In 2016 had nog 52 procent van de organisaties een of meerdere cloud-oplossingen in huis.



Dit blijkt uit een analyse van Smart Profile van de cloud-markt waarvoor het 7800 organisaties met meer dan 50 medewerkers ondervroeg. Bij multinationals en de overheid zijn cloud-toepassingen het meest populair. Het onderzoek laat verder zien dat Microsoft met oplossingen die door 39,7 procent van de respondenten gebruikt worden, de grootste leverancier is van cloud software.



Kantoorautomatisering en HR-oplossingen meest gebruikt

Van alle SaaS-oplossingen die gebruikt worden betreft het grootste deel toepassingen voor kantoorautomatisering (24,7 procent). HR-oplossingen volgen daarna met 18,8 procent. Verticale toepassingen gericht op bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg maken 11,5 procent uit van alle gebruikte SaaS-oplossingen. Microsoft is met 39,7 procent, onder de respondenten de grootste leverancier van software uit de cloud. Het gaat hierbij vooral om Office365, SharePoint en Exchange. De plekken twee tot en met vijf worden ingenomen door AFAS (10,2 procent), RAET (8,1 procent), Salesforce (5,9 procent) en Schoolmaster (5,1 procent).



Salesforce nadert Oracle op cloud-markt voor marketing automation

De analyse van Smart Profile van de eindgebruikersmarkt laat verder zien dat Oracle Eloqua met 31 procent de meest gebruikte marketing automation-oplossing uit de cloud is. Salesforce Pardot volgt echter kort erna: 29,8 procent van de respondenten die een marketing automation-oplossing uit de cloud gebruikt geeft aan voor Salesforce Pardot te hebben gekozen. Adobe’s oplossing Marketo (15,3 procent), Hubspot (13,0 procent) en Act-on (7,3 procent) maken de top vijf compleet.

De groeiende populariteit van de cloud uit zich ook in de toenemende adoptie van cloud-capaciteit in het datacenter. Overall is het in een jaar bijna verdubbeld. In alle branches is een forse toename te zien van cloud-capaciteit die als IaaS of PaaS worden afgenomen. De grootste leverancier van public cloud in het datacenter is Microsoft. 79,5 procent van de organisaties die gebruik maken cloud-capaciteit geeft aan dat ze Azure gebruiken. Amazon volgt met 21,7 procent.