 Huidige cloud is het puntje van de ijsberg

Tweede fase van cloud draait om infrastructuur - De cloud bracht ons digitale transformatie, maar wie denkt dat we de grootste veranderingen wel gehad hebben, heeft het mis volgens Dennis de Leest, Systems Engineer Cloud & Automation bij F5 Networks: "We hebben nog maar net de eerste fase achter de rug."



De term digitale transformatie wordt erg breed toegepast, maar er lijken twee globale definities te zijn. De ene groep heeft het over een volledige digitalisering van (werk)processen, een verregaand gevolg van het paperless office. Dennis de Leest: "Deze mensen zetten cloud-technologie, apps en automatisering in om productiviteit te vergroten. Kan een proces soepeler door middel van IT? Dan maken we het soepeler!"



Verzamelen van data

De tweede groep bekijkt het meer vanuit de hardwarematige kant. Het zijn de liefhebbers van gadgets en IoT, zowel voor persoonlijk als zakelijk gebruik, waarbij het verzamelen van data een grote rol speelt om beslissingen te optimaliseren. De Leest: "Beide groepen hebben hetzelfde uitgangspunt: gemak dient de mens. Digitale transformatie gaat niet over het veranderen wat we doen, maar hoe we dat doen."



Technologie wordt ingezet voor interactie

Voorheen liepen mensen even langs een bureau om een rapport te vragen, nu komt het verzoek via mail, WhatsApp of Slack binnen. Technologie wordt ingezet voor interactie. De Leest: "Dit is de eerste fase van de inzet van cloud en digitale transformatie. Op een andere manier contact leggen met een netwerk en applicatie-infrastructuur. In IT-systemen loggen we niet meer in op een zogeheten command-line-interface, maar interacteren we via een API. Alle lastige IT-handelingen en de interactiemethodes zijn dankzij technologie vereenvoudigd."



Makkelijker interacteren

Dankzij cloud-technologie kunnen mensen makkelijker interacteren met systemen, en van daaruit het netwerk en de applicatie-infrastructuur aansturen. De Leest: "Eenvoud werkt verslavend, dus we kunnen niet meer terug. Het is zo gemakkelijk geworden om op hogere niveaus in een datacenter te interacteren met systemen, dat alles binnen handbereik lijkt. Toch is het belangrijk te beseffen dat dit nog maar de eerste fase van digitale transformatie is."



De tweede fase van cloud

In beginsel heeft cloud dus de manier waarop we interactie hebben veranderd. Inmiddels verandert het echter ook de manier waarop we de infrastructuur gebruiken. Het gaat hierbij niet zozeer over businessmodellen of licentiemodellen (die ook veranderd zijn), maar meer over hoe het netwerk is opengebroken door de inzet van microservices en containers.

De Leest: "In de cloud worden applicaties meer samengevoegd dan echt gebouwd op basis van een architectuur en infrastructuur. Ontwikkelaars bouwen een stack, niet een oplossing, en dat doen ze met applicatieservices die zeer gespecificeerd zijn. Net zoals u een app zou samenstellen uit microservices, of miniservices. Toepassingen worden niet meer van de grond af opgebouwd, maar bestaande configuraties met applicatieservices worden aan elkaar gekoppeld op basis van de behoefte, bijvoorbeeld een bepaald beveiligingsniveau. Dit is de toegevoegde waarde van de cloud geworden: het toevoegen van waarde door middel van applicatieservices die aangeroepen worden op het moment dat het nodig is."

Dit is een andere vorm van digitale transformatie en gaat verder dan interactie. De Leest: "De eerste fase was hoe we interacteren met infrastructuur. De tweede fase is hoe we die infrastructuur samenstellen. De veranderingen richten zich hierbij op de datacenters, en we staan pas aan het begin van dit nieuwe avontuur."