 Bedrijfsleven heeft nog te weinig innovatievermogen

Ziet u iets in een innovatiedag? - Eén werkdag in de week de vrijheid krijgen om totaal iets anders te doen dan uw reguliere werkzaamheden? Dat ziet meer dan de helft van de Nederlandse werknemers (52 procent) wel zitten.



Zij willen graag van hun baas tijd krijgen die naar eigen inzicht besteed kan worden. Het doel is om nieuwe ideeën en initiatieven de organisatie in te laten vloeien. Een groot deel van werkend Nederland (37 procent) zou die tijd graag besteden aan persoonlijke ontwikkeling, zoals het volgen van een opleiding. Vijftien procent wil op zoek gaan naar manieren om de organisatie te verbeteren. Dit blijkt uit het onderzoek ‘4 keer tijd voor goed HR-beleid: innovativiteit’ onder 1.019 werknemers uitgevoerd door Protime.



Innovatiedag

Sommige organisaties namen de proef al op de som. Een deel van de respondenten (veertien procent) geeft namelijk aan dat zij al een dag in de week de tijd krijgen om naar eigen inzicht te besteden. Tien procent besteedt dit aan persoonlijke ontwikkeling. De overige vier procent gebruikt dit om verbeteringen aan te brengen in de organisatie. Werknemers in leidinggevende functies kiezen er vaker voor om verbeteringen in hun organisatie aan te brengen dan uitvoerende werknemers, respectievelijk 25 ten opzichte van dertien procent.



Te druk

Er zijn ook mensen die niet zitten te wachten op een vrij te besteden dag. 34 procent van de respondenten voelt de behoefte niet. Bijna twee op de tien heeft nu al te veel werk liggen en wil daarom geen dag inleveren. Zestien procent weet simpelweg niet wat ze met die tijd zouden moeten doen.

Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland: "Een ding is zeker: innovatie is hard nodig, maar gaat niet vanzelf. Diverse bedrijven experimenteren dan ook met manieren om het innovatievermogen te vergroten. Door medewerkers te stimuleren om uit hun routine te komen zorgt u ervoor dat nieuwe ideeën ontstaan. Het is van groot belang dat zij leren na te denken buiten de kaders van hun eigen functie. HR kan een handje helpen door beleid te formuleren over hoe innovatie een plek krijgt in de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld door medewerkers te helpen en te stimuleren om zelf te innoveren. Door tooling, resources en een goede samenwerking kan iedereen meewerken aan nieuwe ideeën en krijgt innovatie een boost."