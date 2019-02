 IT-beslisser vindt innovatie binnen eigen organisatie te traag

Gebrek aan samenwerking genoemd als belangrijkste oorzaak trage innovatie - Ruim twee op de vijf IT-beslissers beoordeelt de innovatiesnelheid van de eigen organisatie als langzaam. Dit blijkt uit een onderzoek van MatrixMind, uitgevoerd door TNS NIPO, onder 370 IT-beslissers.



De belangrijkste reden voor deze trage innovatie is volgens 46 procent een gebrekkige samenwerking tussen interne teams.

Naast onvoldoende samenwerking noemen de ondervraagden het werken in lange cycli met grote changes (24 procent), het niet DevOps-ready zijn van hun organisatie (23 procent) en het gebruik van de watervalmethode (tien procent) als redenen. "Lange ontwikkelcycli blijven een probleem en de vraag hoe je als organisatie een DevOps-ready omgeving creëert is actueler dan ooit," zegt Jaap Gorjup, senior consultant bij MatrixMind. "Die traagheid is ook onnodig, want met nieuwe containertechnologie, multidisciplinaire DevOps-teams en het juiste proces kunnen organisaties veel sneller nieuwe dienstverlening ontwikkelen."



De concurrentie voor blijven

Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door MatrixMind-partners Equinix (dat samen met MatrixMind een hybride cloudoplossing levert), Palo Alto en NetApp. Dat innovatieprocessen binnen veel bedrijven traag blijven, is des te opvallender aangezien acht op tien IT-beslissers aangeeft dat innovatie nodig is om concurrerend te blijven en op lange termijn zelfs te overleven. "De hoeveelheid tooling die startups ter beschikking staat om nagenoeg alle sectoren te ontwrichten met nieuwe businessmodellen is enorm. Er is bijna geen sector waarin bestaande bedrijven zich geen zorgen zouden moeten maken over nieuwe concurrenten die aan goudgerande verdienmodellen kunnen knagen," aldus Lucas den Os, directeur van MatrixMind.



Meeste baat bij kleine, snelle innovaties

Een derde van de ondervraagden denkt dat hun organisatie meer baat heeft bij kleine, snelle innovaties, dan bij grote, periodieke innovaties. Den Os: "Containers spelen hier naadloos op in en zijn gemaakt voor korte release cycles en een ‘fail fast’-filosofie." Een kwart van de ondervraagden maakt (nog) geen gebruik van containertechnologie.

Bijna de helft van de IT-specialisten had in 2018 te maken met downtime bij software-innovatie en updates. "De autohealing- en A/B testing-capaciteit van containertechnologie is uitermate geschikt om die downtime te voorkomen. Partijen als Netflix gaan zelfs zover dat zij speciale software schrijven die clouduitval simuleert om hun herstelvermogen te testen," aldus Gorjup.