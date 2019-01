 Medewerkers in één op de drie organisaties innovatiemoe

Innovatie ook nodig om ontwikkeling medewerkers te stimuleren - 85 procent van de Nederlandse managers vindt innoveren van levensbelang voor het voortbestaan van hun organisatie. Maar innovatie gaat niet zonder slag of stoot.



Een uitdaging is de innovatiemoeheid van medewerkers, waar een derde van de Nederlandse organisaties mee te kampen heeft. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Peilstok van de Nederlandse innovatie’ dat is uitgevoerd in opdracht van ilionx en QNH Consulting.



Tijdgebrek grootste showstopper

Medewerkers worden moe van weer de zoveelste innovatie. Vaak moeten zij naast hun dagelijkse werkzaamheden aandacht besteden aan innovatieve projecten. Dit vraagt in veel gevallen een extra tijdsinvestering van medewerkers. 38 procent van de respondenten vindt dan ook dat er vooraf te weinig tijd wordt gereserveerd voor innovatie. Daarnaast is het in 32 procent van de organisaties niet duidelijk hoe ze moeten innoveren. Deze onduidelijkheid kan ook leiden tot het ‘minder zin hebben in innovatie’. Dit terwijl innovatie juist als middel gebruikt kan worden om medewerkers te motiveren en enthousiasmeren en om medewerkers zichzelf te laten ontwikkelen. Dat gebeurt nu al, maar bij slechts een kwart van de bedrijven.



Innovatiebehoefte

De behoefte om te innoveren komt vaak voort uit de wens om als organisatie efficiënter te worden (44 procent), nieuwe producten en diensten te ontwikkelen (30 procent) en kosten te besparen (30 procent). Dit zien we ook terug in de behaalde resultaten van de belangrijkste innovatieprojecten bij Nederlandse organisaties.

Wiebe de Boer, CEO ilionx en QNH: "Het is van vitaal belang om niet alleen te innoveren om bedrijfsdoelen te behalen, maar ook om ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Dat helpt zowel bij het voorkomen van innovatiemoeheid, als bij het behouden van medewerkers en het behalen van succes. Daarnaast zijn partnerships van cruciaal belang. Partners kunnen worden ingezet om medewerkers te ontlasten en om te helpen bij het verduidelijken van de te nemen stappen voor het gewenste resultaat. Samen met medewerkers, klanten of externe partners wordt vooruitgang gerealiseerd."