 Innovatiekracht bepaalt bestaansrecht organisaties

Innovatiecultuur en alignment tussen business en IT belangrijkste succesfactoren - Ruim 75 procent van de SAP-gebruikers geeft aan meer aandacht aan innovatie te schenken dan drie jaar geleden. Dit blijkt uit trendonderzoek van de VNSG , Vereniging Nederlandstalige SAP gebruikers.



Met de huidige economische groei die Nederland doormaakt gaat ook bedrijfsgroei harder dan ooit tevoren. Door ontwikkelingen als blockchain en IoT wordt de innovatiekracht van bedrijven steeds belangrijker. Organisaties moeten hiermee aan de slag, anders missen ze de boot. Om innovatie te bewerkstelligen zijn een innovatiecultuur (50 procent) en alignment tussen business en IT (25 procent) cruciaal. SAP-gebruikers geven aan zich met name te focussen op product- en procesinnovatie; marktinnovatie wordt minder belangrijk geacht.



Innovatie is mensenwerk

Omdat innovaties steeds disruptiever worden, is een goede samenwerking tussen business en IT belangrijker dan ooit. De business kan innovaties niet alleen realiseren, IT is hierin een onmisbaar onderdeel, zo stelt 90 procent van de SAP-gebruikers.

Jan Koster, Innovation Principal bij SAP: "Innoveren is mensenwerk. U kunt alles perfect voor elkaar hebben, maar medewerking van mensen blijft cruciaal. Het tastbaar maken van innovaties door middel van design thinking zorgt voor een samenwerking waarin men op een praktische en creatieve manier nieuwe producten en diensten ontwikkelt. Het zorgt ervoor dat mensen in de gelegenheid komen om zich te verplaatsen in de rol van een collega en de problemen die hij in zijn functie tegenkomt."



De juiste methodiek

Om succesvol te innoveren is de keuze voor de juiste methodiek essentieel. Op deze manier ontstaan er duidelijke richtlijnen en krijgt innovatie de aandacht en tijd die het verdient. 36 procent van de SAP-gebruikers hanteert een agile-methodiek binnen de organisatie voor de ontwikkeling van oplossingen en applicaties. Ook ‘continuous delivery’ en ‘rapid application development’ worden ingezet, beiden tien procent.

Mendel Koerts, secretaris van de VNSG focusgroep Strategy Development & Execution: "Innovatie wordt echt een onderdeel van de ondernemingsstrategie. Hiervoor is een samenspel tussen IT en business nodig, want innovaties gaan verder dan IT. Daar moet het bedrijf in faciliteren.