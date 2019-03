 Met uw team in het buitenland werken: vijf tips

Samen naar het buitenland versterkt het teamgevoel - Wel eens gehoord van het spreekwoord ‘verandering van spijs doet eten’? Een tijd met uw team in het buitenland werken, heeft vele voordelen. Zo kunt u het teamgevoel versterken, maar geeft het ook nieuwe energie en brengt het nieuwe inzichten.



Met uw team in het buitenland gaan werken vereist echter wel een gedegen voorbereiding. Stefan Janssen van Rondreizen.net geeft u vijf tips.



Leer de taal

Volgens Janssen is het allereerst belangrijk om voor vertrek in ieder geval de basis van de lokale taal te leren. Zo kunt u ten volle profiteren van de tijd in het buitenland. Janssen: "Door de plaatselijke taal te leren, kunt u veel meer opsteken van de lokale cultuur. Er wordt gemakkelijker contact gelegd met de plaatselijke bevolking. Niet alleen een verrijking op privévlak voor u en de teamleden, maar ook als u plaatselijk professionele hulp ergens voor moet inroepen."



Vraag tijdig de benodigde visa aan

Als u met uw team een bepaalde periode in een ander land wil verblijven, moet u vooraf goed uitzoeken met welk visum dit kan. Janssen: "De visumregels verschillen sterk per land. Zeker als u een aantal maanden wil blijven, is dat niet altijd mogelijk met een toeristenvisum. Zoek daarom uit welk visum nodig is, en dien de aanvragen heel tijdig zelf in."



Regel vervoer en verblijf

Om problemen tijdens het vervoer en het verblijf te voorkomen, raadt Janssen aan dit zelf voor het team te regelen. "Zo weet u zeker dat iedereen bijvoorbeeld dezelfde vlucht neemt of op hetzelfde moment aankomt, en waar iedereen overnacht tijdens de periode in het buitenland.

U wilt natuurlijk dat iedereen zoveel mogelijk gaat genieten van de tijd in een ander land. Er zullen echter ook altijd mensen met op- of aanmerkingen zijn. Handig is het daarom om vooraf te informeren naar de wensen binnen uw team. Mogelijk zijn er al mensen eerder in het land of zelfs de stad geweest, en kunnen ze tips geven over leuke en veilige wijken waar jullie kunnen werken en overnachten."



Maak duidelijke werkafspraken

De hele hype rond het nieuwe werken ten spijt, worden volgens Janssen in Nederland nog steeds veelal standaardkantoortijden aangehouden. "Laat dit echter los als u met uw team naar een ander land gaat. Om mensen echt van hun tijd op een andere plaats te laten genieten, worden er sowieso waarschijnlijk minder uur werkend doorgebracht. Hanteer als alternatief lokale werktijden bijvoorbeeld. Dat is alleen al in tropische landen wel aan te raden voor de productiviteit. Plan daarnaast gezamenlijke uitjes voor teambuilding, maar geef mensen ook de tijd en gelegenheid om zelf nieuwe ervaringen op te doen."



Sluit een verzekering voor iedereen af

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom raadt Janssen sterk aan vooraf voor iedereen een reisverzekering af te sluiten. "Afhankelijk van het pakket van de zorgverzekering, is niet iedereen volledig verzekerd voor zorgkosten na een ongeluk in het buitenland. Daarnaast kan er natuurlijk ook schade ontstaan aan eigendommen van de teamleden, en brengen zij per ongeluk schade aan bij iemand anders. Sluit daarom een uitgebreide reisverzekering af, om hoge claims en problemen in het buitenland te voorkomen."