Hoe bouwt u aan een succesvolle bedrijfscultuur? ‘Wij’ is het belangrijkste onderdeel van het bedrijf - Dat een bedrijfscultuur een enorme impact heeft op de prestaties van een team, daar zal niemand het mee oneens zijn. Maar hoe zorgt u nu voor een positieve en constructieve cultuur binnen uw organisatie?



Brian Reaves, CEO van Factris, deelt graag zijn ervaring.



Accepteer rare trekjes en eigenaardigheden

Een van de belangrijkste dingen die u als manager nooit mag vergeten: we zijn allemaal mensen. We hebben allemaal zo onze sterke en zwakke punten en eigenaardigheden. Natuurlijk heeft iedereen een beeld van de perfecte medewerker en het is in principe prima om dit type medewerker in gedachte te houden bij sollicitatieprocedures. Maar onthoud dat niemand perfect is. Beschouw daarom iedere medewerker als een uniek mens, want zo voorkomt u dat u in hokjes gaat denken.

Hoewel we allemaal zo onze eigen karaktertrekjes hebben, hebben we als mensen altijd nog meer overeenkomsten dan verschillen. Zo willen we allemaal, als sociale dieren die we zijn, gerespecteerd worden door de mensen om ons heen. We willen graag bij een groep horen en erkenning krijgen voor de dingen die we doen. Oftewel; we willen ertoe doen. Daarom is het zo belangrijk om werknemers het gevoel te geven dat ze erbij horen en deel uitmaken van een groter geheel. Betrek hen bijvoorbeeld bij de overkoepelende doelen van de organisatie en maak deze concreet per team. Zo voldoet u aan de elementaire behoeftes van uw medewerkers en bouwt u tegelijkertijd bruggen binnen uw organisatie.



Het leven vieren

Samen een goed feestje bouwen is een van de meest ondergewaardeerde activiteiten binnen organisaties. Collega’s die samen feesten, kunnen efficiënter werken doordat ze ook op een informele manier met elkaar leren communiceren. Daarnaast is het belangrijk om mensen met een positieve instelling op kantoor te hebben, vooral in tijden dat het bedrijf in zwaar weer verkeerd zijn optimisten onmisbaar.



Eerst luisteren, dan praten

Als manager moet u in de eerste plaats goed kunnen luisteren, pas daarna komt het delen van informatie. Praat mét uw team en niet tégen uw team.

Daarnaast is het belangrijk om uw medewerkers goed op de hoogte te houden. Denk hierbij aan nieuwtjes zoals het vertrek van medewerkers, maar ook globalere informatie die niet direct invloed heeft op het werk van uw mensen is onmisbaar. Wat is bijvoorbeeld de visie van het bedrijf? Welke richting gaat het op in 2019? Dit soort nieuws deelt u waarschijnlijk in plenaire bijeenkomsten, maar ook kleinere bijeenkomsten op teamniveau zijn belangrijk. En durf dan ook het slechte nieuws te delen. Naar mijn ervaring verspreidt dit soort nieuws zich namelijk razendsnel in de wandelgangen en als u te laat bent, kunt u het nieuws niet meer duiden. Zorg daarom dat u eerder bent dan deze informele informatiestroom en wees hierbij zo transparant mogelijk, zodat u het vertrouwen wint binnen teams.



‘Wij’ is het belangrijkste onderdeel van het bedrijf

Iedereen in een bedrijf vervult een bepaalde rol, waarbij de ene functie bepalender is dan de andere. Maar een belangrijke functie maakt u geen beter of slechter persoon. Het is echt belangrijk om korte metten te maken met het concept van hiërarchie op menselijk niveau. "Wij" is het belangrijkste onderdeel van het bedrijf. We moeten ons samen richten op het opbouwen en laten groeien van een geweldig bedrijf en iedereen moet daar zijn steentje aan bijdragen.



Evenwicht zorgt voor een breed perspectief

Diversiteit is iets moois, maar niet altijd even makkelijk om te realiseren. En dat geldt zeker binnen een bedrijf in de technologische sector. In een Europese context bedoel ik met diversiteit dat het aantal mannen en vrouwen in evenwicht is en dat er mensen met verschillende culturele achtergronden en leeftijden werken. In de loop der jaren heb ik gemerkt dat een evenwicht tussen mannen en vrouwen, vooral in het senior management, zorgt voor harmonie binnen teams. Een team met alleen mannen of vrouwen mist het perspectief van het andere geslacht, dat vaak zorgt voor andere inzichten bij het oplossen van problemen of bedenken van nieuwe ideeën. Diversiteit in leeftijd is een ander belangrijk aspect. Op de verschillende managementniveaus zijn er vaak duidelijke leeftijdsverschillen. Een senior management heeft behoefte aan een mix van kennis en gedrevenheid die vaak het beste kan worden bereikt door de ervaring van oudere mensen te combineren met de 'can-do-mentaliteit' van de jongere generaties. Dit is vaak moeilijk voor elkaar te krijgen omdat ouderen het lastig vinden om jongeren te respecteren en vice versa, maar als u het een kans geeft en samen veel tijd doorbrengt op sociaal vlak, kunt u een gezond evenwicht vinden.



Culturele diversiteit

Tot slot is er ook nog iets te zeggen voor culturele diversiteit. Als u een technicus, ontwerper, ontwikkelaar of iemand met een andere functie inhuurt, zorg dan voor een mix van visies van mensen uit verschillende culturen. Mensen met verschillende achtergronden zorgen voor uiteenlopende visies die elkaar aanvullen of uitdagen.

Natuurlijk blijft het lastig om uw ideaalbeeld daadwerkelijk te realiseren. Het is niet altijd even gemakkelijk om een divers palet aan personeel te werven dat tegelijkertijd perfect past bij de functie. Maar wat u wel kunt beïnvloeden, is de sfeer op de werkvloer. Door met de eerdergenoemde tips aan de slag te gaan werkt u proactief aan een fijne werkomgeving, waardoor u uw teams in staat stelt maximaal te presteren.

