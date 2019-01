Goed managen? It’s all in the mix! Om een goede manager te zijn, is het belangrijk om een brede mix aan skills en kwaliteiten te hebben - U bent manager – of u wilt het heel graag worden – en dan wilt u natuurlijk de beste manager zijn die het team ooit heeft gehad. U wil de teamprestatie minstens op gelijk niveau houden, of beter nog: naar een hoger niveau tillen.



Tegelijkertijd wilt u de sfeer op de werkvloer goed houden, wilt u goed kunnen communiceren, beschikken over zelfkennis en charisma, regie hebben, besluiten nemen en nog minstens 99 andere zaken zijn of doen. Als u dan eenmaal denkt dat u die goede manager bent, is het ook nog afhankelijk van in wat voor soort bedrijf u werkt en dus welke pet u op moet zetten. Kortom, het zijn van de beste manager die een team ooit heeft gehad is zo eenvoudig nog niet. Maar welke kernkwaliteiten heeft een manager anno nu nodig om aan die top te komen? Rob Rijbroek, directeur van managementopleider ISBW, vertelt aan de hand van quotes van vier bekende managers welke management skills anno nu echt belangrijk zijn.



Niet één recept voor succes

Iedere organisatie is anders en dit vraagt dan ook om andere kwaliteiten van de manager. Denk bijvoorbeeld aan een startup of multinational, maar ook aan de manier waarop teams en afdelingen binnen dergelijke bedrijven zijn georganiseerd. Kortom, er is niet één recept voor succes – het zit namelijk allemaal in de mix van leidinggeven, leiderschap, organiseren én ondernemen. Als manager doet u het allemaal. Maar welke skills vallen hieronder?

"You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over" – Richard Branson (Founder Virgin Group)

Oftewel: inspireren, coachen en bijsturen. Als manager of leider is het belangrijk het team zelf te laten ontdekken. Een goede manager inspireert en legt zijn of haar team geen zaken op. U wilt immers dat het team verder komt en niet klakkeloos overneemt wat er wordt gezegd. Door het team te inspireren, te coachen en bij te sturen waar nodig, krijgt het team het vertrouwen en dat is wat u als manager wilt bereiken.

"To swear off making mistakes is very easy. All you have to do is swear off having ideas" – Leo Burnett (Founder Leo Burnett Worldwide)

Oftewel: innoveren, veranderen en ontwikkelen. Wat Leo Burnett hier zegt is dat fouten maken hoort bij het hebben van ideeën. Ideeën om te innoveren, veranderen en te ontwikkelen. Wees als manager niet bang om nieuwe ideeën te omarmen en maak af en toe een fout. Net zoals Richard Branson zegt: val en sta weer op. Daar leert u het meest van.

"Succes is best when it’s shared" – Howard Schultz (Founder Starbucks)

Oftewel: samenwerken, delegeren en visie delen. Een goede manager vertelt een medewerker niet alleen maar wat te doen, maar deelt zijn visie. Op deze manier raakt u als manager de medewerker in het hart en wakkert u de intrinsieke motivatie aan. Door vervolgens zaken te delegeren en de medewerker verantwoordelijk te maken, ontstaat er een samenwerking waarin de medewerker het vertrouwen wint. Samen bereikt u immers veel meer dan alleen. Om een goede manager te zijn, is het belangrijk om een brede mix aan skills en kwaliteiten te hebben. De volgende stap is dan natuurlijk deze skills en kwaliteiten toepassen, want alleen dan wordtof bent u de manager die dat team naar een hoger niveau tilt.

