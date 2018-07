 Blended workforce vraagt nieuwe leiderschapskwaliteiten

Manager blended workforce moet vertrouwen en geloof in het collectief hebben - Een blended workforce zorgt voor een nieuwe teamdynamiek. Professionals zien zowel voor- als nadelen aan deze werkwijze. Het grootste voordeel is de flexibiliteit (71 procent), daar tegenover staat de onderlinge concurrentiestrijd die een blended workforce met zich mee kan brengen (62 procent).



Dit blijkt uit het ZP-onderzoek van FastFlex (onderdeel van Between Staffing Group) onder 1442 respondenten, waaronder IT-professionals en managers, uit verschillende branches. Een blended workforce is een team bestaande uit professionals met verschillende contractvormen, zoals vast, uitzend, detachering, vrijwillig en (online) crowd. Oftewel: iedereen die bijdraagt aan de waardecreatie van de organisatie. De dynamische teamsamenstelling vraagt nieuwe leiderschapskwaliteiten van managers.



Blended workforce biedt efficiëntieslag

Flexkrachten toevoegen aan een team biedt organisaties flexibiliteit, omdat organisaties zo op en af kunnen schalen wanneer nodig. Ook wanneer er vaste medewerkers gezocht worden geeft een flexibele schil ademruimte. De organisatie kan rustig de juiste kandidaat zoeken, zonder dat het werk ophoopt. Daarnaast werken teams efficiënter (64 procent), zetten ze een beter resultaat neer met elkaar (46 procent) en bevordert een blended workforce de diversiteit (62 procent). Uit eerder onderzoek is bovendien gebleken dat een flexkracht zaken bekijkt met een frisse blik. De mix van vast en flex zorgt voor innovatie en creativiteit en tegelijkertijd voor stabiliteit en kennis binnen de organisatie. De blended workforce zorgt ook voor meer zelfsturende capaciteiten binnen teams (51 procent). Vertrouwen en geloof in het collectief zijn managementkwaliteiten die hierbij om de hoek komen.



Teamverhoudingen in gevaar

Een nadeel van deze werkvorm is het risico dat verhoudingen binnen het team onder druk komen te staan. Naast onderlinge concurrentiestrijd kan een blended workforce een gevoel van oneerlijkheid met zich meebrengen (59 procent). Het werkt bevorderlijk als het management openheid biedt over afspraken en werkzaamheden van alle teamleden. Ook zien respondenten de invloed op wederkerigheid (53 procent). Teamleden kunnen minder voor elkaar over hebben, bijvoorbeeld omdat de samenwerking van korte duur is. Verder kan een blended workforce onbedoeld zorgen voor hiërarchie (44 procent), door salarisverschillen of doordat bepaalde teamleden bijvoorbeeld vaker aanwezig zijn en daardoor meer verantwoordelijkheid voelen. Managers moeten waken voor de slechte invloed op het teamgevoel (42 procent). Een blended workforce brengt niet alleen verschillende contractvormen samen maar heeft vaak ook te maken met verschillende werktijden en –locaties, waardoor bijvoorbeeld het plannen van vergaderingen een uitdaging kan vormen. Dit vraagt organiserend vermogen van managers.



Communicatie en samenwerking

Marc Loo, directeur van FastFlex: "Werken met teams bestaande uit verschillende dienstverbanden vormt voor veel organisaties een uitdaging. Aangezien niet ieder teamlid fysiek aanwezig is op kantoor, weten blended teamleden goed wat nodig is om communicatie en samenwerking op orde te hebben en houden. Zoals een nauwgezette documentatie van projecten. Dit betekent dat ook processen zijn vastgelegd, waardoor iedereen dezelfde werkwijze hanteert. Hierdoor zijn flexwerkers snel up-to-speed. Tevens heeft het een positief effect op de efficiëntie en de bedrijfsresultaten. Genoeg voordelen waar organisaties van kunnen profiteren; het is tijd dat managers de twijfels en terughoudendheid aan de kant zetten."