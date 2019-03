 Vijf procent werknemers Zuid-Limburg komt uit buurlanden

Veel inkomende pendelaars hebben Nederlandse nationaliteit - Zuid-Limburg is de Nederlandse regio met het hoogste percentage werknemers die wonen in Duitsland of België. In 2016 was dat meer dan vijf procent. Ook in Zeeuws-Vlaanderen is het aandeel werknemers van over de grens relatief hoog: vier procent.



Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en de statistiekbureaus uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en België.

Het aantal werknemers dat in 2016 uit België en Duitsland naar Nederland kwam om te werken, was aanzienlijk groter dan het aantal dat in omgekeerde richting pendelde. Vanuit Duitsland staken 36.800 werknemers de grens over voor hun werk in Nederland, vanuit België 38.400. Vanuit Nederland werkten bijna 10.000 werknemers in Nedersaksen of Noordrijn-Westfalen en 11.000 in Vlaanderen. In Wallonië werkt nagenoeg niemand uit Nederland.



Noord-Limburg heeft grootste aandeel werknemers uit Duitsland

In Noord-Limburg was ruim drie procent van de werknemers uit Duitsland afkomstig. In Twente, Achterhoek, Arnhem/Nijmegen, Midden- en Zuid-Limburg lagen de percentages in 2016 tussen een en twee. In de regio’s aan de andere kant van de grens zijn deze aandelen lager.

Grenspendelaars in Duitse grensregio’s, 2016 0,1–0,5 procent (werknemers) Delfzijl e.o. Oost- Groningen Zuidoost- Drenthe Noord-Overijssel Twente Achterhoek Arnhem/ Nijmegen Noord- Limburg Midden Limburg Zuid- Limburg 0,5–1,0 procent (werknemers) 1,0–3,0 procent (werknemers) ≥ 3,0 procent (werknemers) gegevens niet beschikbaar Aurich Leer Emsland Grafschaft Bentheim Steinfurt Borken Wesel Viersen Heinsberg Düren Städteregion Aachen Mönchengladbach Krefeld Emden Kleve



Veel inkomende pendelaars met Nederlandse nationaliteit

Door het combineren van Nederlandse en Duitse data is het mogelijk te bepalen welke nationaliteit de grenspendelaars hebben. Aan de oostgrens heeft in Zuidoost-Drenthe, Twente en de Achterhoek een meerderheid van de inkomende pendelaars de Nederlandse nationaliteit. In Noord-Limburg, Zuid-Limburg en Arnhem/Nijmegen hebben de meeste inkomende werknemers de Duitse nationaliteit.Dit zijn de ‘klassieke grenspendelaars’.

In een paar regio’s heeft een deel van de inkomende pendelaars een andere nationaliteit dan die van het woon- of werkland. In Noord-Limburg heeft een aanzienlijk deel van de inkomende pendelaars uit Duitsland de Poolse nationaliteit. Ook in de Achterhoek is dit het geval.



Zeeuws-Vlaanderen heeft hoogste aandeel werknemers uit België

In 2016 woonde vier procent van de werknemers in Zeeuws-Vlaanderen in België. Andere regio’s met relatief hoge aandelen werknemers uit België zijn Zuid-Limburg (3,5 procent), Midden-Limburg en de Brabantse grensregio’s (een tot twee procent).



Pendelaars uit België zijn vaak Nederlander

In de regio’s West-, Midden- en Zuidoost-Noord-Brabant heeft de meerderheid van de inkomende pendelaars uit België de Nederlandse nationaliteit. Dit geldt ook voor Zuid- en Midden-Limburg. Het gaat om Nederlandse werknemers die in België wonen. Alleen in Zeeuws-Vlaanderen heeft de grootste groep inkomende pendelaars de Belgische nationaliteit.