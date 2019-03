 Werkgever bemoeit zich graag met privéproblemen medewerker

Deelt u uw privéproblemen met uw werkgever? - Werk en privé zijn steeds meer met elkaar verweven. Dit blijkt ook uit de mate waarin er volgens werkgevers een (belangrijke) rol voor hen is weggelegd wanneer een medewerker met privéproblemen, zoals een scheiding, kampt.



Het jaarlijkse HR Benchmarkonderzoek van Visma | Raet laat zien dat meer dan de helft van de bestuurders (59 procent) vindt dat een leidinggevende een rol moet spelen wanneer medewerkers privéproblemen hebben. Medewerkers zien deze rol voor de werkgever in veel mindere mate. 78 procent vindt het zijn eigen verantwoordelijkheid en wil niet dat de werkgever zich met zijn privésituatie bemoeit.



Rol voor werkgever

De medewerker vindt het wel prettig wanneer een werkgever signaleert dat er werk gerelateerde klachten zijn. Driekwart van de medewerkers (76 procent) wil dat de werkgever zich wel degelijk bekommert over hem als hij stress op de werkvloer ervaart. Ook wanneer de werk-privé balans ver te zoeken is, geeft twee derde van de medewerkers (68 procent) aan dat dit tevens een (gedeelde) verantwoordelijkheid is van de werkgever.

Marco Winkel, Directeur Human Resources bij Visma | Raet: "Medewerkers nemen hun werk mee naar huis, maar nemen thuis ook mee naar hun werk. Dat is het gevolg van de digitale maatschappij waarin we leven. Het stressniveau neemt toe naarmate er privé zaken spelen waar de werkgever geen invloed op heeft. Dit heeft ook effect op het functioneren van medewerkers op kantoor. Wanneer een werkgever hiervan niet op de hoogte is en alleen ziet dat zijn prestaties achteruit gaan, kan dat vervelende gevolgen hebben voor de medewerker. Het is daarom belangrijk om u als medewerker in sommige gevallen kwetsbaar op te stellen en te vertellen dat de prestaties momenteel vanwege privéproblemen achter kunnen blijven. Negen van de tien keer is het een tijdelijke situatie en kan de werkgever hier begrip voor tonen en wellicht aangeven dat het verstandiger is om rustiger aan te doen."