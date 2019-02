 Werk beïnvloedt privéleven negatief

Hoe ervaart u de balans tussen werk en privé? - Uit onderzoek van Viking blijkt dat meer dan 70 procent van de Nederlandse werknemers zegt dat werk een negatieve invloed heeft op hun privéleven.



Zij geven aan dat de volgende drie werkomstandigheden hun privéleven het meest belasten:

Een grotere werklast (21 procent) Een negatieve werkomgeving (acht procent) Telefoontjes en e-mails beantwoorden buiten werktijden (zes procent) Deze onbalans uit zich in de grote lijnen hetzelfde bij mannen en vrouwen en lijdt tot de onderstaande klachten:

Stress en spanning (50 procent) Niet genoeg tijd voor ontspanning en zelfzorg (38 procent) Werk niet van zich af kunnen zetten (37 procent) Niet genoeg slaap (32 procent) Fysieke/ mentale klachten (achttien procent)

Wet flexibel werken

Flexibele werkafspraken kunnen een oplossing zijn in de zoektocht naar een betere balans. Het is zeker een element waar veel werknemers heil in zien. Er is ook een wet in plaats om dit voor werknemers te bewerkstelligen, maar velen kennen deze wet niet.

Een op de vijf meent dat een verandering in de bedrijfscultuur ze een betere werk privébalans kan geven.

Een op de vier Nederlanders is niet bekent met de wet op flexibel werken

25 procent verzoeken werden afgewezen zonder duidelijke reden.

77 procent van werknemers heeft nog nooit aanspraak gemaakt op de wet flexibel werken om hun werk privébalans te verbeteren. Man vs. vrouw

Daarnaast zijn er een aantal significante verschillen tussen hoe mannen en vrouwen de negatieve invloed van werk op hun privéleven beïnvloeden.

25 procent van mannen zegt dat werk een negatieve invloed heeft op hun privéleven tegenover negentien procent van vrouwen

Vrouwen (44 procent) vinden het moelijker dan mannen (28 procent) om werk achter zich te laten als ze thuis zijn.

25 procent van mannen zegt nooit te tornen aan hun werk privébalans. Terwijl 82 procent van vrouwen daar wel voor openstaat.

Een op de vier vrouwen heeft werk privé balans opgeofferd omdat ze bang waren voor de negatieve gevolgen voor hun baan als ze het niet deden. Een op de vijf mannen deed hetzelfde. Leeftijd

Millenials lijken over het algemeen meer moete te hebben om een goede balans te vinden. 55 plussers hebben er het minste moeite mee.

50 procent van de 55-plussers zijn blij met hun privé werkbalans. 65 procent van millennials zijn ontevreden met hun werk privébalans.

25 procent van de achttien-44-jaar oude werknemers zegt dat er een verandering moet komen in hun bedrijfscultuur om een hun privé werkbalans te verbeteren.

Twintig procent van jonge werknemers denkt dat hun werkgever niet genoeg geeft om de werk privébalans van hun werknemers.

Opvallend is dat 55plussers het vaakst flexibel werk verzoeken ingewilligd krijgen. Tweederde van hen krijgen hun verzoek goed gekeurd ten opzichte van een derde van de achttien-34-jarigen.

De jongste werknemers zijn veelal niet bekend met de Wet op flexibel werken. 77 procent van achttien-24-jarigen heeft er nog nooit van gehoord.