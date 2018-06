 IT-professional staat open voor een nieuwe baan, maar wordt niet benaderd

Steeds grotere schaarste op de IT-markt - De schaarste van IT-professionals is bijzonder groot in Nederland, vooral onder jonge IT’ers in de Randstad. Per actief zoekende junior IT’er staan vijftien vacatures open.



Tegelijkertijd laat het onderzoek naar de arbeidsmarkt van hoogopgeleide IT’ers in Nederland zien dat de schaarste onder IT’ers met tien jaar of meer werkervaring niet bijzonder groot is, en dat 51.000 IT-professionals graag benaderd zouden worden door werkgevers en bureaus en dat nooit worden. Deze laatste twee waarnemingen duiden eerder op niet-aansluitende wervingsmethodieken van werkgevers dan te weinig aanbod op de arbeidsmarkt. Dit en veel meer interessante waarnemingen over de IT-arbeidsmarkt anno 2018 zijn terug te vinden in de IT Labour Market Monitor 2018 The Netherlands van Intelligence Group en Sterksen.



Verborgen IT potentieel

Een op de zeven IT-professionals in Nederland zou graag benaderd willen worden door een werkgever of bureau, maar wacht tevergeefs op een mailtje of belletje. Een bijzondere waarneming dat duidt op het feit dat de sourcingstechnieken van werkgevers onvoldoende aansluiten bij waar de doelgroep zit en wat de doelgroep verwacht. De groep die bijvoorbeeld van LinkedIn en Facebook zijn afgegaan, maar via andere kanalen wel te benaderen zijn, wordt daar niet gevonden. Aangezien de IT-doelgroep van alle arbeidsmarktdoelgroepen het eerst veranderend oriëntatiegedrag laat zien (ze zijn de innovators in arbeidsmarktgedrag), ligt er extra veel belang voor werkgevers om mee te evolueren met het gedrag van haar doelgroep, o.a. door meer gebruik te maken van doelgroepdata, te investeren in candidate experience en het trainen van haar recruiters in het doelgroep gericht werven, sourcen en recruiten.



Steeds meer IT-professionals hebben geen IT-opleiding gevolgd

Minder dan de helft (44 procent) van de IT-studenten haalt binnen vijf jaar haar IT-opleiding. Het grootste gedeelte begint wel met de opleiding, maar rond deze niet af. Inmiddels zien we dat van de werkzame IT-professionals ‘nog maar’ 59 procent een IT/Informatica achtergrond heeft, een daling van negen procentpunten ten opzichte van 2015. Dit is het gevolg van het feit dat steeds meer werkgevers de harde eis van IT/Informatica als studie loslaten en bijvoorbeeld meer mensen werven met een achtergrond in bedrijfseconomie, technologie, wiskunde e.d.

"Hoe en wat er in de werving van IT’ers gebeurt, is vaak een voorbode van wat er ook in andere functiegebieden gaat gebeuren. Zo zien we dat de wervingskosten en inspanningen verdubbelen en dat zij daarin niet succesvoller worden. Alternatieve wegen, zoals het loslaten van harde eisen, worden gekozen terwijl wervingskansen, zoals het inspelen op het veranderende oriëntatiegedrag van de IT-professionals of het aantrekken van de ervaren professional, worden gemist," aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group.