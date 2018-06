 Salaris bij nieuwe baan voor vrouw belangrijker dan voor man

Vrouwen vinden ook carrièrekansen belangrijker dan mannen bij banenswitch - Vrouwen vinden het salaris belangrijker dan mannen, als ze besluiten een baanaanbod te accepteren of niet. Dat blijkt uit onderzoek van Indeed, onder ruim 500 Nederlandse werknemers.



Daarbij noemen meer vrouwen dan mannen carrièrekansen een belangrijke factor om zich te gaan oriënteren op een nieuwe baan.

Als iemand overweegt om te solliciteren, wordt dat besluit vooral genomen op basis van salarisinformatie (52,1 procent), gevolgd door gesprekken met het eigen netwerk (46,7 procent) en onlinereviews (41,6 procent). "We zien echter dat mannen en vrouwen zich in het sollicitatieproces – van oriëntatie op een nieuwe baan tot en met het accepteren van een aanbod – anders gedragen," aldus Anouk Kon, Evangelist bij Indeed.



Onderzoek naar bedrijf

Als sollicitanten onderzoek doen naar een bedrijf voordat ze solliciteren, zijn ze vooral op zoek naar informatie over de stabiliteit van het bedrijf (48 procent), salarisinformatie (46 procent) en duidelijkheid over de missie en visie van de organisatie (40 procent).

Gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen kijken dan ziet de top drie er voor vrouwen als volgt uit: zij vinden salarisinformatie veruit het belangrijkst (54 procent), gevolgd door stabiliteit van de organisatie (50 procent). Ook noemt 45 procent secundaire arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit als belangrijke factoren om bij een bedrijf te gaan solliciteren. Onder mannen is dit slechts 36 procent. Voor mannen ziet de top drie er als volgt uit: stabiliteit van de organisatie (47 procent) is voor deze groep het belangrijkste, gevolgd door salarisinformatie (40,8 procent) en missie en visie (39,6 procent).

Verder blijken carrièrekansen voor meer vrouwen dan mannen een belangrijke factor. 43,9 procent van de vrouwen vindt de carrièrekansen belangrijk om onderzoek te doen naar een bedrijf voordat ze daar gaan solliciteren. Bij mannen ligt dit percentage op 37,3 procent.



Aanbod accepteren

Vooral het salaris speelt een rol wanneer iemand besluit om een daadwerkelijk aanbod van een nieuwe werkgever te accepteren. 55 procent van alle respondenten geeft dit aan, gevolgd door gesprekken met het eigen netwerk (41,6 procent) en onlinereviews (33 procent). Anouk Kon: "De manier waarop we zoeken naar een baan, verandert. Employer reviews worden bijvoorbeeld steeds belangrijker. Van de werkzoekenden zegt 83 procent dat werkgeversreviews hun beslissing over waar ze solliciteren, beïnvloeden." Opvallend is dat vrouwen salarisinformatie echter belangrijker vinden dan mannen: 57,8 procent geeft aan dat dit een van de belangrijkste factoren is om een baan te accepteren; bij mannen is dit slechts 53,5 procent.